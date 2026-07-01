¿Hay Doble Hoy No Circula 2 de Julio 2026 en CDMX-Edomex? A Quiénes Sí y No Aplica Restricción

Al menos cuatro alcaldías de Ciudad de México (CDMX) y dos municipios del Estado de México (Edomex) registran mala calidad del aire este miércoles, lo que aumenta el riesgo de que se active Doble Hoy No Circula este 2 de julio de 2026 por alta concentración de contaminantes. En N+ te explicamos cómo aplica la restricción.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de CDMX dio a conocer en su reporte de las 16:00 horas que el resto de la zona conurbada de Ciudad de México registra calidad del aire aceptable. Sin embargo, vale la pena estar pendiente de los reportes que actualiza cada hora.

El Doble Hoy No Circula es una medida que se activa junto con la Contingencia Ambiental Atmosférica en el Valle de México, como medida para prevenir y reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera.

En N+ le damos seguimiento diario a este programa en CDMX y Edomex, para que sepas si puedes transitar libremente. Aquí puedes consultar cómo aplica el Hoy No Circula del 1 de julio, así como del 30 de junio de 2026.

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¿Hay Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 2 de julio de 2026?

Hasta las 16:00 horas de hoy, no se había determinado activar el Doble Hoy No Circula ni en CDMX ni en Edomex. El programa opera en su versión normal diaria para contrarrestar los efectos de los contaminantes.

Recuerda que el Hoy No Circula opera entre las 05:00 y las 22:00 horas de cada día, por lo que de no respetar la medida te puedes hacer acreedor a una multa.

Para este jueves 2 de julio 2026 el programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con las siguientes condiciones:

Engomado VERDE, terminación de placas 1 y 2, Holograma 1 y 2.

¿Quiénes sí y quiénes no pueden circular por restricción Hoy No Circula este 2 de julio 2026?

Los vehículos con holograma 1 y 2 que cumplan con el color de engomado Verde y terminación de Placa 1 y 2 no podrán circular ni en CDMX ni Edomex.

Pero, ojo, porque aquellos vehículos con dicho engomado y terminación de placa 1 y 2, pero holograma '0' y '00' sí podrán circular, dado que quedan exentos del programa. Mismo caso para los siguientes vehículos:

Motocicletas.

Vehículos híbridos y eléctricos.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Vehículos que porten el holograma "Exento".

Vehículos con constancia "Permiso Especial para Circular".

Vehículos con placas de personas con discapacidad.

Vehículos con engomado distinto al VERDE, y terminación de Placa Distinta a 1 y 2.

SARR