¿Hay Doble Hoy No Circula 2 de Julio 2026 en CDMX-Edomex? A Quiénes Sí y No Aplica Restricción

Evita multas, conoce qué vehículos se deben quedar en el garaje este jueves para evitar no respetar el Hoy No Circula en el Valle de México

Mujer Policía en Tránsito CDMX. Cómo Aplica Hoy No Circula el 2 de julio 2026 en CDMX y Edomex.¿Mañana sales o descansas? Te decimos si habrá doble hoy no circula en CDMX y Edomex este jueves 2 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+