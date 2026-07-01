¿Cuándo Deja de Llover en CDMX? Autoridades Dicen Qué Día de Julio se Terminan

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México informó que este 2026 habrá más lluvias que el año anterior

Lluvias intensas en la CDMXLluvias intensas en la zona centro de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Autoridades informaron hasta cuándo enfrentaremos lluvias intensas en CDMX. Prepárate para más precipitaciones que el año pasado.

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