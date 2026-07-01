¿Cuándo Deja de Llover en CDMX? Autoridades Dicen Qué Día de Julio se Terminan

Durante los últimos días se han registrado lluvias intensas en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos que día se terminan, de acuerdo con las autoridades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy habrá cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana ambiente fresco en la mayor parte del Valle de México, frío en zonas altas, y templado en el suroeste del Estado de México. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, templado en sus zonas altas.

Así como probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y Estado de México (norte, centro y oeste), acompañadas con descargas eléctricas y probable caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 22 a 24 °C.

La temperatura mínima en Toluca, Estado de México, será de 8 a 10 °C y máxima de 18 a 20 °C.

Así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de la Ciudad de México y del Estado de México.

¿Cuándo dejará de llover en la CDMX?

Autoridades de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México informaron que este 2026 habrá más lluvias que el año anterior.

Señalaron que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que para los meses de julio-agosto empiece a disminuir la intensidad de las lluvias.

“De aquí al 15 de julio vamos a enfrentar lluvias fuertes y después se va la lluvia”, indicaron las autoridades capitalinas. Advirtieron que después de las lluvias llegará la sequía.

Con información de N+