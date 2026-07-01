Auto Deportivo Contra Fachada de una Tienda en una Plaza Comercial en León; Chofer Sale Ileso

El conductor del auto deportivo terminó chocando contra la fachada de la tienda en una conocida plaza comercial, derribando varios carritos. Autoridades lo detienen

Así quedó el vehículo en la fachada de la tienda.Foto: Adriana Sánchez

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Un auto deportivo chocó contra una tienda en León, derribando carritos. Afortunadamente, no hubo heridos. El conductor fue detenido. Conoce cómo ocurrió este sorprendente incidente.

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