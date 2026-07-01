Auto Deportivo Contra Fachada de una Tienda en una Plaza Comercial en León; Chofer Sale Ileso

El conductor de un auto deportivo perdió el control del vehículo y terminó chocando contra la fachada de una tienda departamental de una conocida plaza comercial en León, donde las autoridades no reportan personas lesionadas.

De acuerdo al reporte de la policía, los hechos ocurrieron minutos después del medio día, cuando empleados de una tienda comercial, se encontraban trabajando de manera normal, cuando escucharon un fuerte golpe al frente del establecimiento.

Esto provocó que de inmediato saliera y tuvieran a la vista un auto deportivo, donde el conductor del vehículo aparentemente perdió el control y terminó chocando contra varios carritos que se usan para llevar el mandado.

De inmediato, los testigos del accidente, llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, mientras checaban si no se encontraban personas heridas, o si el mismo conductor se encontraba bien.

A los pocos minutos, la policía municipal llegó al lugar del choque para tomar acciones ante lo reportado, checando que el conductor del auto deportivo se encontraba aún al interior del vehículo, aparentemente sin heridas.

H2 Detienen al conductor, sale ileso del accidente

Al llegar los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica al conductor, quien salió por su propio pie del vehículo, para después destacar que no presentaba lesiones de gravedad tras el choque.

Ante ello, los elementos de la Policía procedieron a su detención, mientras una grúa llegó al lugar para retirar el auto deportivo, el cual presentaba severos daños en su frente, además de varios carritos del supermercado que quedaron sobre el suelo.

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