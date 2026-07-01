Así se Vivió el Ambiente en León Tras la Victoria de México

Con casi tres horas de anticipación, cientos de pequeños, jóvenes y adultos comenzaron a darse cita en la zona centro de León, para ser parte de esta gran fiesta tras la victoria de México sobre Ecuador.

La zona se pintó de un solo color y todos con el grito de ‘¡Sí se puede!’, disfrutaron de este gran evento que una vez más provocó que calles aledañas al centro de León, tuvieran que ser cerradas por cuestiones de seguridad.

El jardín principal, la Plaza del Expiatorio y el Arco de la Calzada nuevamente fueron los recintos donde cientos de personas salieron a celebrar el triunfo de México, que una vez más da una inmensa alegría a los aficionados a quienes no les importó que la lluvia hiciera acto de presencia.

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Algunos de los asistentes se salieron de sus trabajos para poder integrarse a los festejos que partían desde el centro para después caminar por toda la calle Madero, hasta llegar al Arco de la Calzada, punto central de cualquier celebración en León.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal, así como de la Guardia Nacional fueron quienes resguardaron estos festejos en las calles del cuadro principal de la ciudad, en lo que se podía ver una verdadera fiesta sin importar la lluvia.

Celebran en el Arco de la Calzada

Minutos después del triunfo de México, varios de los asistentes llegaron al Arco de la Calzada, donde con gritos, espuma y música, siguieron celebrando este pase a la siguiente ronda que una vez más ilusiona a un país.

Por su parte, los elementos de Seguridad realizaron recorridos por estas zona con la finalidad de que la celebración llevará un curso sin mayor problema.