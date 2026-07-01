Así se Vivió el Ambiente en León Tras la Victoria de México

Cientos de personas se dieron cita en la explanada del Templo Expiatorio en el Centro de León, donde pudieron vivir la fiesta de este triunfo de México contra Ecuador.

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¡León se tiñó de verde! Cientos celebraron la victoria de México sobre Ecuador en el Templo Expiatorio. La lluvia no detuvo la fiesta. Descubre cómo se vivió este emocionante triunfo.

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