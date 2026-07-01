Manifestación de Jubilados Hoy en CDMX: Zona Afectada por el SME

Te decimos la zona afectada por manifestación de jubilados del SME, para que tomes precauciones

Protesta de integrantes del SMEProtesta de integrantes del SME. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención CDMX! Hoy a las 12:00, jubilados del SME se manifiestan en la capital del país. Evita la zona y planea tu ruta. Infórmate aquí.

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