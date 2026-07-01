Manifestación de Jubilados Hoy en CDMX: Zona Afectada por el SME

Este miércoles, 1 de julio de 2026, se prevé una manifestación de jubilados en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la zona afectada para que tomes precauciones y llegues a tiempo a tu destino.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el grupo de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas realizarán una asamblea para:

Analizar las perspectivas de la problemática de los jubilados de “Luz y Fuerza del Centro” y otros asuntos sindicales.

Zona afectada por manifestación de jubilados

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el grupo de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas se concentrará hoy en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hora: 12:00.

Lugar: Sindicato Mexicano de Electricistas en Avenida Insurgentes Centro No. 98, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Con información de N+