Manifestación de Jubilados Hoy en CDMX: Zona Afectada por el SME

Este miércoles, 1 de julio de 2026, se prevé una manifestación de jubilados en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la zona afectada para que tomes precauciones y llegues a tiempo a tu destino.
De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el grupo de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas realizarán una asamblea para:
Zona afectada por manifestación de jubilados
De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el grupo de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas se concentrará hoy en la alcaldía Cuauhtémoc.
Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.
Con información de N+