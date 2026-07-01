Marchas HOY 1 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 1 de julio de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 1 rodada motociclista, 2 rodadas ciclistas y 14 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.
Concentraciones
Cuauhtémoc
12:00 Horas.
El Grupo de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas se concentrarán en:
Sindicato Mexicano de Electricistas, en Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc
11:00 Horas.
El Colectivo “La Comuna 4:20” se reunirá en:
Rodadas motociclistas
Venustiano Carranza
21:30 Horas.
Incorregibles Estado de México rodarán de:
Rodadas ciclistas
Cuauhtémoc
19:45 Horas.
Ohtlichiquxs rodarán de:
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 1 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de la SSCCDMX
LECQ