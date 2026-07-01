Marchas HOY 1 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 1 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 1 rodada motociclista, 2 rodadas ciclistas y 14 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

12:00 Horas.

El Grupo de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas se concentrarán en:

Sindicato Mexicano de Electricistas, en Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

11:00 Horas.

El Colectivo “La Comuna 4:20” se reunirá en:

Glorieta Simón Bolívar, en Paseo de la Reforma 41, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas motociclistas

Venustiano Carranza

21:30 Horas.

Incorregibles Estado de México rodarán de:

Avenida Río Consulado 2355, colonia Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza.

Con destino por definir.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

19:45 Horas.

Ohtlichiquxs rodarán de:

Kiosco de la Alameda

Con destino a Tlalnepantla, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 1 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de la SSCCDMX

LECQ