Julián Quiñones Afirma que Busca la Gloria en el Mundial Pero Hay que Ir Paso a Paso

Julián Quiñones, el goleador de México en el Mundial 2026, dijo que está buscando la gloria en el torneo y se siente muy contento de pasar a Octavos de Final, pero advirtió que el equipo debe ir paso a paso si quiere trascender.

El nacionalizado mexicano, que acumula tres goles en la actual edición internacional de la FIFA, dejó de lado su logro individual y destacó el trabajo de sus compañeros. Sin embargo, expresó su felicidad por representar la camiseta de la Selección Mexicana.

En conferencia posterior a la eliminación de Ecuador en dieciseisavos, Quiñones aseguró que aprovecha al máximo la oportunidad de participar en la justa mundialista. Si tuviera que dirigirse a su yo de la infancia, señaló que le manifestaría el orgullo por lo conseguido a pesar de los sacrificios.

-¿Qué le dirías, Julián, hoy a ese niño que nunca abandonó sus sueños y se la partió para estar hoy aquí?, se le preguntó al atacante de 29 años.

"Que está orgulloso de nunca rendirse, de nunca bajar los brazos, de siempre buscar lo que quiere, a pesar de la circunstancia, siempre dio lo mejor de él para para estar ahora aquí, para frente a ustedes, estar buscando la gloria, buscando la historia.

"Y feliz, feliz porque esa persona nunca abandonó sus metas y su visión", contestó el nacido en Colombia.

Quiñones fue vendido por Futbol Paz de Cali a Tigres en 2015, cuando apenas tenía 18 años. Creció en un entorno precario, donde su madre era el sustento del hogar. Pero luego de migrar a México se desarrolló profesionalmente hasta consagrarse bicampeón de liga dos veces, primero con Atlas y después con América.

Este martes, señaló que nadie debe resignarse siempre que se busque un bien por la familia, como lo hizo él al dejar la tierra que lo vio nacer.

"Hay personas que se van a Estados Unidos a buscar una vida mejor y eso es de aplaudir, eso es de de sacrificio. Así como yo lo hice, hay personas que lo están haciendo poco a poco y hay que valorarlo, que nunca se sientan menos, que nadie, por estar buscando lo mejor para su familia, lo mejor para ellos, que nadie les diga que no pueden", indicó.

Actualmente, Quiñones juega en la liga árabe y fue el máximo goleador de la última temporada, superando a Cristiano Ronaldo. Se nacionalizó mexicano y fue convocado por Javier Aguirre. Lleva tres goles en cuatro partidos mundialistas, la misma cifra que consiguieron en diferentes ediciones Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez.

Cuestionado por esa marca histórica en la historia de la Selección Mexicana, dijo que lo más importante es el desempeño del equipo. No obstante, está a un gol de alcanzar a Javier Hernández y Luis Hernández, los máximos anotadores mexicanos en mundiales.

"Lo único que siento es felicidad por el trabajo que estamos haciendo en lo grupal. Ya en lo individual vienen todas las cosas buenas.

"No pienso en eso, pienso más que todo en lo colectivo, que eso es lo que realmente ve la gente, lo que la gente quiere y lo que queremos todos. Lo individual viene aparte", zanjó sobre la posibilidad de igualar al "Chicharito" y al "Matador".

"Cosas que mejorar"

El delantero mexicano nacido en Colombia omitió responder si la Selección Mexicana ya entra un top 10 a nivel mundial, pero aseguró que trabajan para eso y mejorar muchas cosas.

"Vamos a seguir trabajando, tenemos cosas que mejorar", señaló.

"Trabajamos al máximo para estar en lo más alto a nivel mundial y esto lo está haciendo esta selección o paso a paso, poco a poco, y poco a poco se está viendo la mejoría", sostuvo.

-¿Cuántas veces soñates con una noche como esta?, se le consultó.

"La vida siempre es así. Luchar, luchar, hasta conseguir lo que uno quiere. Hoy se me está dando la oportunidad. La oportunidad la estoy aprovechando al máximo.

"Gracias a toda la gente que me ha apoyado, ha apoyado a esta Selección y a todo el cuerpo técnico y a mis compañeros que siempre me han apoyado en cada momento más duro de mi vida", respondió.

El jugador aseguró que militar fuera de Europa no representa una desventaja, pues afirmó que quienes juegan en otras ligas también trabajan al máximo para llegar en su mejor nivel a la Selección Mexicana.

Señaló que estar en el futbol europeo no hace automáticamente mejor a un futbolista y consideró que el desempeño del equipo en el partido del martes fue prueba de ello.

Sobre las críticas que recibió por ser un jugador naturalizado, el futbolista evitó entrar en polémicas. Afirmó que no busca "callar bocas" con sus actuaciones, ya que nunca respondió a los señalamientos cuando fue cuestionado. En cambio, dijo que prefiere disfrutar los buenos momentos y concentrarse en el presente.

ASJ