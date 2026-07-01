Julián Quiñones Afirma que Busca la Gloria en el Mundial Pero Hay que Ir Paso a Paso

El nacionalizado mexicano, que acumula tres goles en la actual edición internacional de la FIFA, dejó de lado su logro individual y destacó el trabajo colectivo

Julián QuiñonesEn conferencia posterior a la eliminación de Ecuador en dieciseisavos, Quiñones aseguró que aprovecha al máximo la oportunidad de participar en la justa mundialista. Foto: Reuters.

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Quiñones, nacionalizado mexicano, brilla en el Mundial con tres goles. A pesar de las críticas, se enfoca en el trabajo colectivo. ¿Será el próximo máximo goleador de la Selección Mexicana?

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