¿Está Abierto Paseo de la Reforma Hoy? Así, el Paso en la Avenida

En caso de que te dirijas a la zona centro de la CDMX, te indicamos cómo se encuentra Paseo de la Reforma

El Ángel de la Independencia en ReformaEl Ángel de la Independencia en Reforma. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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