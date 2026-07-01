¿Está Abierto Paseo de la Reforma Hoy? Así, el Paso en la Avenida

La circulación en Paseo de la Reforma continúa con afectaciones la mañana de hoy, 1 de julio de 2026, en N+ te compartimos cómo está el paso en la avenida.

De acuerdo con el reporte de OVIAL CDMX emitido a las 6:16 horas, permanece cerrada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre Lieja y Avenida Insurgentes.

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Como alternativa vial, las autoridades recomiendan utilizar Circuito Interior para evitar retrasos en los traslados.

¿Por qué sigue cerrada Paseo de la Reforma?

El cierre ocurre después de las celebraciones que se realizaron la noche del 30 de junio, cuando miles de aficionados se reunieron sobre Paseo de la Reforma para seguir, mediante pantallas gigantes, el encuentro entre la Selección Mexicana y Ecuador correspondiente al Mundial.

La emblemática avenida se convirtió en un punto de reunión para los seguidores del combinado nacional, quienes celebraron el triunfo de México con cánticos, banderas y un ambiente festivo tras el silbatazo final.

La Selección Mexicana consiguió una importante victoria por 2-0 frente a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, resultado que le permitió asegurar su boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró dominio durante gran parte del encuentro. Julián Quiñones abrió el marcador, mientras que Raúl Jiménez sentenció el partido con el segundo tanto, desatando la celebración de miles de aficionados en distintos puntos de la capital.

FBPT