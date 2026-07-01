Nuevo Terremoto Hoy: Se Registra Fuerte Sismo en Japón

Un nuevo sismo sacudió Japón este miércoles; esta fue la magnitud

SismoSe registró un fuerte sismo en Japón este 1 de julio de 2026. Foto: AP

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