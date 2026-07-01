Nuevo Terremoto Hoy: Se Registra Fuerte Sismo en Japón

Un nuevo terremoto se registró la mañana de hoy, miércoles 1 de julio de 2026, frente a las costas del noreste de Japón.

El sismo de magnitud preliminar 6.0 activó el monitoreo de las autoridades, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

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Hasta el momento, no hay alerta de tsunami ni reportes de víctimas o personas lesionadas.

¿Dónde fue el sismo de hoy en Japón?

De acuerdo con la JMA, el terremoto se produjo en el mar, frente a la costa de Iwate, alrededor de las 21:00 horas (tiempo local).

El epicentro fue localizado a una profundidad de 40 kilómetros, mientras que la intensidad máxima alcanzó 4 grados en la escala sísmica japonesa, que mide los efectos del movimiento sobre la superficie en una clasificación de siete niveles.

Hasta el momento, no se han reportado daños de consideración, personas heridas o fallecidas, aunque continúan las inspecciones en las zonas cercanas al epicentro como parte de los protocolos de seguridad

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