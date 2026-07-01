Reportan Varios Muertos y Heridos por Incendio en Edificio en Amberes, Bélgica

Varias personas fallecieron y otras resultaron gravemente heridas o afectadas por el humo tras un gran incendio que se desató la mañana en un edificio de apartamentos donde habitan unos 200 residentes en la ciudad portuaria belga de Amberes la mañana de este miércoles.

Según informaron medios belgas que citaron a las autoridades, el cuerpo de bomberos de Amberes fue alertado alrededor de las 9:53 horas, tiempo local, sobre un incendio en un edificio de apartamentos en el distrito de Left Bank.

Hasta las 13:00 horas de Amberes, se habían encontrado cinco cuerpos, pero se afirmó que había más fallecidos.

"Nuestros equipos todavía están buscando posibles víctimas en el edificio de apartamentos. Desafortunadamente, al menos cinco víctimas fatales han sido encontradas. Los residentes están siendo llevados al hospital y la asistencia a las víctimas está llegando al lugar", reportó la Policía Local de Amberes en Facebook.

La policía local informó que otras personas resultaron gravemente heridas y algunos residentes sufrieron inhalación de humo.

Aún se desconoce cuántas personas permanecen dentro del edificio y cuántas ya han sido evacuadas.

La información de los medios no ha registrado cifras específicas de víctimas proporcionadas por las autoridades locales. Los residentes afectados fueron trasladados al centro de cuidados Hof Ter Schelde, cercano al edificio.

La portavoz del cuerpo de bomberos de Amberes, Marie De Clercq, declaró que el incendio aún no se había extinguido y tampoco estaba bajo control.

Los heridos más graves han sido trasladados a hospitales cercanos y los leves están recibiendo tratamiento en el sitio.

¿Por qué ocurrió el incendio?

Se desconocen las causas de la conflagración. La policía local informó que un llegaría al lugar más tarde para investigar.

Las autoridades sólo informaron que el fuego comenzó en uno de los últimos pisos de un inmueble de diez plantas en el oeste de la localidad flamenca.

Varios testigos indicaron que había obras en el tejado y en la caja de electricidad, según el diario De Standaard.

"Aún no tenemos confirmación al respecto, pero estos elementos forman parte, por supuesto, de la investigación que se llevará a cabo.

"Se ha designado a un perito en incendios y también se ha solicitado la intervención del laboratorio forense", indicó a ese medio la portavoz de la Policía del distrito de Amberes, Kim Bastiaens.

Según relata el diario flamenco Het Laatste Nieuws, el fuego está resultando difícil de extinguir, si bien ya se ha logrado frenar su avance.

Los residentes del edificio afectado que lograron salir a tiempo están por el momento en un centro de la tercera edad cercano a la espera de poder volver a sus domicilios, mientras que los vecinos de edificios cercanos recibieron un mensaje de texto de alerta y la recomendación de cerrar puertas y ventanas por el intenso humo.

ASJ