Reportan Varios Muertos y Heridos por Incendio en Edificio en Amberes, Bélgica

Los bomberos siguen buscando víctimas en el interior del inmueble, que albergaba a unos 200 residentes

BélgicaLa policía local informó que el incendio cobró varias vidas, mientras que otras personas resultaron gravemente heridas. Foto: AP.

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Incendio en Amberes: varias personas fallecen y otras resultan heridas. Bomberos aún trabajan en el lugar. ¿Qué causó esta tragedia? Conoce más.

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