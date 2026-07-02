Fher de Maná Responde a Liam Gallagher de Oasis por Pronóstico de México Vs Inglaterra

El duelo de México contra Inglaterra en los Octavos del Mundial 2026 ya comenzó en redes sociales, donde Fher de Maná respondió al pronóstico lanzado por Liam Gallagher de Oasis, quien afirmó que su selección goleará a la escuadra Tricolor el próximo domingo.

La reacción del cantante mexicano fue en forma irónica y pidió al británico no adelantarse al partido, donde los dirigidos por Javier Aguirre tendrán mayoría en las gradas del coloso de Santa Úrsula por ser locales.

Maná compartió un video en sus cuentas oficiales de redes sociales donde Fher contesta al nacido en Manchester que "se ubique".

"El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate, güey, ¿5-0? Cálmate", dijo Fher grabándose con la cámara de su teléfono móvil y con una bandera de México colgada al cuello.

Estaba en el balcón de un edificio, aparentemente, en la Ciudad de México. La publicación en X registró que el clip fue compartido desde la alcaldía Benito Juárez a las 21:21 horas de este miércoles 1 de julio.

I think we’ll beat Mexico 5-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

"Ahí te vemos. Nos vemos el domingo pa' ver cómo nos va, güey, ja,ja,ja, no mames", finalizó Fher con un "tono fresa".

"Vamos a ver el domingo... #YSISÍ", se añadió junto a la grabación.

Hasta las 4:00 horas de este jueves 2 de julio, el video llevaba más de 240 mil reproducciones, 14 mil favs, mil retuits y cientos de respuestas en X; mientras que en Instagram acumulaba 228 mil "Me Gusta", 9 mil comentarios y más de 16 mil reposteos.

¿Cómo fue la provocación de Liam Gallagher?

La mañana del martes, el vocalista de Oasis encendió los ánimos de los fans luego de asegurar que Inglaterra vencerá a la Selección Mexicana en el Estadio sede Ciudad de México.

Para ese momento ni siquiera se había jugado el cruce entre los Tres Leones contra el Congo en Atlanta, aunque finalmente los europeos se impusieron 2-1 con tantos de Harry Kane y concretaron su pase a Octavos donde ya los esperaba el equipo mexicano. Y la publicación en X a la que respondió el cantante tampoco tenía nada que ver con futbol, sino que era sobre su interacción en la red social y otros consejos que le pedían.

Todo comenzó cuando la usuaria mexicana Raquel (@angelchilddemo) le preguntó directamente al músico británico: "Liam, how do you feel about England being crushed at the Azteca?" (Liam, ¿cómo te sientes al saber que Inglaterra será aplastada en el Azteca?).

Gallagher, conocido por su carácter provocador, lanzó: "I think we’ll beat Mexico 5-0".

El tuit rápidamente se volvió viral, superando 1.5 millones de vistas en menos de 24 horas, con miles de respuestas, en su mayoría de aficionados mexicanos molestos. Unos intervinieron con memes, insultos futboleros y retos.

Hubo quien le apostó que Oasis dé un concierto gratis en el Zócalo si México gana. Otros le dijeron que Caifanes y "Chalino" Sánchez son mejores que el grupo de Britpop, pero el vocalista ya no siguió la corriente.

De las pasiones del futbol a la música

Liam Gallagher, de arrogancia británica y humor rockero, es un asiduo tuitero. Publica de futbol y es sabida su afición apasionada por el Manchester City, al igual que su hermano Noel. En 2023, Liam prometió que, si los Citizens ganaban la Champions League por primera vez, Oasis regresaría a los escenarios tras 15 años de separación, luego de una ruptura que muchos consideraban definitiva.

Los dirigidos por Pep Guardiola conquistaron el tan ansiado título de la UEFA al imponerse 1-0 a Milán en Estambul y, un año después, los hermanos Gallagher anunciaron su tour mundial de 2025. La gira incluyó dos fechas en México, cuyos conciertos fueron en el Estadio GNP a mediados de septiembre pasado. En ambos shows, Liam Gallagher se puso un sombrero de charro.

Maná actuó en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México el pasado 11 de junio, donde la selección azteca derrotó a Sudáfrica 2-0. Fher fue a los partidos del Tri en la fase de grupos y lanzó la moneda con la que se sorteó el saque inicial en el enfrentamiento contra Corea del Sur el 18 de junio en Jalisco.

La noche anterior, Maná ofreció un magno concierto en La Minerva de Guadalajara que reunió a 170 mil personas, como parte de los eventos organizados por el gobierno de Pablo Lemus durante la justa internacional de la FIFA.

En medio de esas pasiones que involucran a la música y el futbol, el mexicano y el británico ya se unieron a los aficionados en la cancha de los dimes y diretes del ciberespacio. Mientras tanto, aumentan las expectativas por el partido del domingo.

ASJ