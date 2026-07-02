Fher de Maná Responde a Liam Gallagher de Oasis por Pronóstico de México Vs Inglaterra

La agrupación mexicana compartió un video en sus cuentas oficiales de redes sociales donde el vocalista contesta al británico de forma irónica

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Fher Responde a Liam Gallagher, de Oasis: Esto Dijo el Cantante de Maná por México vs Inglaterra

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El vocalista de Maná, Fher, desafía a Liam Gallagher de Oasis tras su predicción de una goleada inglesa contra México. ¿Quién tendrá la última palabra en el Estadio Azteca? Entérate de los detalles.

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