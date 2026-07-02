EUA Acusa a Dos Integrantes de Alto Rango de Cárteles Unidos: ¿Quiénes Son?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos de América (EUA) informó hoy, 2 de julio de 2026, que un gran jurado federal del Distrito de Columbia emitió una acusación formal contra dos presuntos integrantes del grupo criminal denominado Cárteles Unidos; te informamos quiénes son las personas señaladas por narcotráfico.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el grupo criminal Cárteles Unidos es uno de los productores de metanfetamina más importantes del mundo, con capacidad para fabricar varias toneladas de droga al mes.

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que Cárteles Unidos controla una red de distribución que abarca Estados Unidos, en ciudades como Dallas, Houston, Atlanta, Kansas, Sacramento, Los Ángeles, Denver y Chicago, y se extiende hasta Europa, Australia y otras regiones del mundo.

¿Quiénes son los integrantes de Cárteles Unidos acusados por Estados Unidos?

En un comunicado, el Departamento de Justicia estadounidense detalló que se trata de Juan José Farías Mendoza, alias Juanjo, de 31 años de edad, e Israel Vega Farías, conocido como Papo, de 37 años.

De acuerdo con el informe, Juanjo y Papo son originarios de Tepalcatepec, Michoacán, y son miembros de alto rango de Cárteles Unidos.

Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, señaló que “Juan José Farías Mendoza e Israel Vega Farías están acusados de traficar enormes cantidades de metanfetamina a Estados Unidos y de apoyar a una organización terrorista extranjera”.

El fiscal general adjunto apuntó que Juanjo y Papo son hijo y sobrino, respectivamente, del máximo líder de Cárteles Unidos, Juan José Farías Álvarez, alias Abuelo, quien fue imputado por la División Penal, en 2024.

Los familiares del Abuelo fueron imputados por conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina con el fin de importarla a Estados Unidos, brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y usar, portar y poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y artefactos explosivos, relacionados con el presunto delito de narcotráfico.

De ser declarados culpables, Juanjo y Papo enfrentarían penas máximas de cadena perpetua.

RMT