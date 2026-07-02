EUA Acusa a Dos Integrantes de Alto Rango de Cárteles Unidos: ¿Quiénes Son?

De acuerdo con Estados Unidos, el grupo criminal Cárteles Unidos es uno de los productores de metanfetamina más importantes del mundo

Departamento de Justicia de Estados UnidosDepartamento de Justicia de Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

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Cárteles Unidos bajo la lupa: EUA imputa a dos de sus líderes por narcotráfico y terrorismo. ¿Quiénes son 'Juanjo' y 'Papo'? Infórmate aquí.

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