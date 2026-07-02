Ayuda de México a Venezuela por Terremotos: Van 3 Rescates y 40 Cuerpos Recuperados

La presidenta Claudia Sheinbaum detalla las acciones de ayuda humanitaria de México en Venezuela

Apoyo del Ejército Mexicano en las labores de búsqueda tras terremotos en Venezuela, el 28 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoApoyo del Ejército Mexicano en las labores de búsqueda tras terremotos en Venezuela, el 28 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante labor de México en Venezuela: rescates, atención médica y toneladas de insumos enviados. Conoce más sobre la ayuda humanitaria desplegada.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+