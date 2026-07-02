Ayuda de México a Venezuela por Terremotos: Van 3 Rescates y 40 Cuerpos Recuperados

El agrupamiento de ayuda humanitaria “Yumare” de México ha rescatado a dos personas y un can y ha recuperado 40 cuerpos durante las labores de búsqueda en Venezuela, luego de los devastadores terremotos de la semana pasada, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy, 2 de julio de 2026.

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, detalló los avances en las actividades de apoyo al país, que el pasado 24 de junio fue sacudido por un doble terremoto.

La mandataria informó sobre el envío de material vía aérea, las actividades del centro de acopio y los resultados de las acciones en territorio venezolano.

Expuso que del 26 de junio al 1 de julio, el agrupamiento “Yumare” logró lo siguiente:

2 personas rescatadas.

40 cuerpos recuperados.

1 can rescatado.

Mil 411 consultas médicas y primeros auxilios.

13.1 toneladas de medicamentos entregados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Fue el Milagroso Rescate de Hernán: Estuvo 100 Horas Sepultado tras Terremotos en Venezuela

Actividades de “Yumare” en Venezuela

De acuerdo con la mandataria, el agrupamiento, integrado por Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, ha realizado acciones como coordinación y apoyos con las autoridades venezolanas, así como búsqueda y rescate de personas en edificaciones.

También reconocimiento con binomios caninos en estructuras colapsadas; retiro de escombro mediante el apoyo de herramienta especializada, y atención médica y primeros auxilios.

Envío de toneladas de insumos

En total, además de la presencia de 250 elementos en Venezuela, se han enviado 71.2 toneladas de insumos, desde alimentos no perecederos hasta medicamentos.

También se han trasladado 8 plantas de energía de emergencia, con torre de iluminación y panel solar, así como 80 kilogramos de material de la Cruz Roja, indicó Sheinbaum.

Adicionalmente, anunció que zarpará un barco de la Secretaría de Marina-Armada de México, posiblemente mañana, para llevar a Venezuela el acopio que se ha realizado en varios lugares.

Explicó que tanto gobiernos como asociaciones o universidades han llamado a la sociedad en general a contribuir con donaciones para las personas damnificadas.

Se trata esencialmente de alimentos no perecederos y artículos de higiene, mientras que algunas otras cosas más especializadas se ven directamente con el embajada de Venezuela en México.

Así, las organizaciones se ponen en contacto con la cancillería o con la Defensa de México para poder llevar los artículos a almacenes y bodegas, y de ahí llevarlos ya sea en aviones o en el barco de la Marina.

“Las recolecciones de manera voluntaria se ponen de acuerdo y nosotros lo llevamos”, expuso.

SPB