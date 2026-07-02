Encuentran a Hombre Muerto en la Vía Pública en Colonia Independencia en Monterrey

Este jueves 2 de julio, un hombre sin vida fue encontrado en la vía pública sobre la calle Tepeyac, entre los cruces de las calles Tamaulipas y Nuevo León de la colonia Independencia, al sur de la ciudad de Monterrey. El reporte del hallazgo movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el sitio.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien fue reportado tirado sobre la banqueta presuntamente inconsciente. Elementos de la Policía de Monterrey y rescatistas se desplegaron hasta la zona del reporte donde encontraron al sujeto y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

A simple vista, no se le apreciaron huellas de violencia, por lo que podría tratarse de una muerte por causas naturales; sin embargo serán las autoridades quienes determinen la causa de muerte, luego de recibir los resultados de la autopsia. Al sitio también arribó personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para continuar con la investigación del caso.

Ataque armado en Monterrey deja un muerto

Otro hombre sin vida fue reportado durante la madrugada del miércoles 1 de julio luego de un ataque armado en la colonia Carmen Serdán, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Autoridades y cuerpos de emergencia se movilizaron luego de recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes proporcionados en el lugar, la víctima que perdió la vida era un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien presentaba al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego.

SHH