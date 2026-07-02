Encuentran a Hombre Muerto en la Vía Pública en Colonia Independencia en Monterrey

Autoridades investigan la causa de muerte del hombre de aproximadamente 40 años de edad que fue localizado en calles de la colonia Independencia

Acordonan calles de la colonia Independencia por muerte de hombreFoto: N+

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Hallazgo en Monterrey: encuentran a hombre muerto en la vía pública en Colonia Independencia. Autoridades investigan la causa. Descubre más sobre este caso.

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Hombre de 40 años hallado muerto en colonia Independencia