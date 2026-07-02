Abogada Localiza a Joven Mujer Sin Vida Dentro de Domicilio en San Nicolás, Nuevo León

Fue la abogada de la víctima quien habría localizado a la mujer sin vida dentro de su hogar, ubicado sobre la Av. Nogalar

Localizan mujer sin vidaFoto: N+

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Tragedia en San Nicolás: Sofía Isabel, de 23 años, localizada sin vida en su casa. Autoridades buscan esclarecer los hechos. ¿Qué llevó a este desenlace?

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