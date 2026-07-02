Abogada Localiza a Joven Mujer Sin Vida Dentro de Domicilio en San Nicolás, Nuevo León

La localización de una mujer sin vida, al interior de su propiedad, causó una intensa movilización de autoridades de diversas corporaciones. Los hechos fueron reportados la tarde de este miércoles 1 de julio sobre la avenida Nogalar, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

El cuerpo habría sido localizado por la abogada de la víctima, quien acudió a este punto para tratar de buscarla, ya que llevaba dos días sin contestar sus mensajes y llamadas. Tras el hallazgo, la mujer de inmediato solicitó el apoyo de autoridades de seguridad y paramédicos, quienes al arribar al sitio, confirmaron este deceso.

Fueron elementos de la Policía de San Nicolás quienes aseguraron esta propiedad para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. A este sitio también llegaron autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes ya comenzaron a recabar la información necesaria.

Identifican a mujer localizada sin vida en San Nicolas

La víctima fue identificada como Sofía Isabel, de 23 años de edad. Hasta el momento se desconoce si la fallecida vivía sola en este domicilio o en compañía del algún familiar. En este punto, autoridades de seguridad comenzaron a buscar cámaras de seguridad cercanas, con el fin de esclarecer lo que había sucedido.

Hasta el momento no se ha informado si el cuerpo de la mujer presentaba huellas de violencia, por lo que se espera que sea durante las próximas horas que se revelen más detalles. Se informó que la víctima se encontraba en un proceso legal en el cual estaría involucrada su expareja, razón por la cual la joven contaba con una abogada.