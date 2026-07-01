Detienen a Joven tras Presuntamente Agredir y Dejar Inconsciente a su Novia en Monterrey

Un joven, identificado como Cristian Michell “N” de 25 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras presuntamente golpear a su pareja en la colonia Madero.

La captura del presunto agresor se dio en el cruce de la calle 20 de Octubre y Segunda Privada, al oriente de la ciudad de Monterrey, cuando los oficiales se encontraban realizando labores de prevención y vigilancia.

Fueron vecinos quienes llamaron a las autoridades para reportar la presencia de una mujer de 30 años de edad inconsciente y tirada en el sitio, quien presuntamente había sido golpeada por el ahora detenido, quien también habría tratado de estrangularla.

El reporte movilizó a las autoridades, quienes lograron detener al joven para posteriormente trasladarlo a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público para investigarlo por tentativa de feminicidio.

¿Cómo ocurrió la agresión contra la mujer?

Las autoridades informaron que el hombre detenido y la mujer habían estado conviviendo en una quinta; la agresión se habría originado presuntamente cuando el agresor de molestos por que la víctima le dijo que ya no quería regresar con él.

La mujer decidió salirse el lugar pero fue seguida por el joven y después de discutir por varias cuadras, la tomó por el cuello y la agredió hasta dejarla tirada en el piso e inconsciente. Los vecinos intentaron reanimarla pero ante la urgencia llamaron a las autoridades.

SHH