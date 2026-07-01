Detienen a Joven tras Presuntamente Agredir y Dejar Inconsciente a su Novia en Monterrey

El joven se habría golpeado a su novia después de que ella de dijera que no quería regresar con él

Detenido por agredir a su novia en MonterreyFoto: Policía de Monterrey

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Detenido en Monterrey: Cristian Michell 'N' acusado de golpear y dejar inconsciente a su pareja. La policía intervino tras el llamado de vecinos. Conoce los detalles de este grave incidente.

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