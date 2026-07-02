Ley Prestianni: ¿Cuántos Jugadores Han Sido Expulsados por Taparse la Boca en el Mundial 2026?

En el segundo tiempo del México contra Ecuador, cuando la victoria ya estaba casi sellada, Hincapié se tapó la boca en medio de una discusión contra Santiago Giménez. ¿Por qué fue expulsado el defensa ecuatoriano y cuántos jugadores han visto la tarjeta roja en el Mundial 2026 por la Ley Prestianni?

La regla, que busca prevenir los insultos racistas y homofóbicos, nació de una controversia entre Gianluca Prestianni y el brasileño Vinícius.

Acusado por lanzar un insulto racista, el jugador del Benfica aseguró que “solo” lanzó un insulto homofóbico, común en su natal argentina.

El Mundial 2026 ha visto la implementación de una regla que prohibe taparse la boca para impedir que se lean los labios del jugador mientras discute.

La controversia que detonó la “Ley Prestianni”

En el cambio no solo se lanzan patadas y balonazos; también se intercambian insultos. En los últimos años, la FIFA ha puesto la mira sobre lo que gritan los jugadores al calor del partido, en medio de una campaña para erradicar el racismo y la homofobia.

Con los años, se ha perdido la tolerancia, tanto en las gradas como en la cancha, ante los insultos que buscan denigrar por el color de piel o la orientación sexual; aunque no haya en este momento un solo jugador mundialista sea abiertamente gay.

Por ejemplo, México ha sido sancionado este mismo 2026 por la insistencia de su afición en repetir el grito homofóbico. No obstante, el punto álgido de esta campaña contra la discriminación en los estadios llegó inició el 17 de febrero de 2026.

Durante un partido de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica se despertó la controversia. Vinícius anotó y posteriormente fue amonestado por celebrar de forma burlona ante la afición del equipo portugués.

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En medio de la discusión que siguió, el argentino Gianluca Prestianni se tapó la boca para insultar al brasileño. Vinicius denunció que fue objeto de insultos racistas. La controversia arrastró en las semanas siguientes no solo a los respectivos equipos, sino que terminó por involucrar a las autoridades de la UEFA.

En una declaración publicada en redes sociales, el jugador alegó que el delantero del Real Madrid “lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado” y aseguró que no fueron insultos racistas:

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Junior”.

Ante las posibles medidas disciplinarias, Gianluca Prestianni afirmó en su defensa que no lanzó insultos racistas, como alegó el brasileño, sino que hizo insultos homofóbicos, que considera “normales” en su natal Argentina.

La UEFA sancionó al joven de 20 años con una suspensión de seis partidos. Posteriormente la FIFA hizo que la sanción fuese global y decidió que Prestianni no podría jugar dos partidos del Mundial 2026 de ser convocado.

¿Cuántos jugadores han sido expulsados por la regla Prestianni-Vinícius en el Mundial 2026?

Antes de que iniciara el Mundial 2026 la F.A. Board Internacional, responsable de acordar el reglamento entre las distintas federaciones, aprobó una nueva regla llamada informalmente “Ley Prestianni” o “Ley Prestianni-Vinícius”. La regla indica que cualquier jugador que se tape la boca durante una discusión recibirá una tarjeta roja de forma inmediata, sin importar qué haya dicho.

Lo que se sanciona es la acción de taparse la boca para que las cámaras no capten lo que dice el jugador. Esta regla se aplicó minutos antes de que terminara el partido entre México y Ecuador, cuando Hincapié se tapó al boca tras hacerse de palabras con Santiago Giménez.

Pero este no ha sido el único jugador expulsado en el Mundial 2026 por la “Ley Prestianni”. El primer jugador que recibió una tarjeta roja por esta regla fue Miguel Almirón. El mediocampista de Paraguay fue expulsado después de taparse la boca durante una dicusión con Mert Mulder, defensa de Turquía.

La escuadra sudamericana ganó 1-0, pero el jugador se perdió el siguiente partido, contra Australia, por haberse tapado la boca. Cabe señalar que la FIFA ha advertido que esta sanción no está sujeta a apelaciones; el castigo es irrevocable. La duda es si esta medida conseguirá combatir con éxito la discriminación en las canchas.