Ley Prestianni: ¿Cuántos Jugadores Han Sido Expulsados por Taparse la Boca en el Mundial 2026?

Durante el México vs Ecuador fue expulsado Hincapié por haberse tapado la boca para lanzar un insulto, ¿cuántos otros jugadores han recibido una roja por la Ley Prestianni?

Hincapié, expulsado¿Cuántos jugadores han sido expulsados por la Ley Prestianni? Foto: AP

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La 'Ley Prestianni' impacta el Mundial 2026: Hincapié y Almirón expulsados por taparse la boca. ¿Será efectiva esta medida contra insultos racistas y homofóbicos? Infórmate aquí.

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