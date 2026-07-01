Dan Sentencia de 113 Años de Cárcel al Asesino de Mateo de 12 Años de Edad en León

Tras una audiencia dictatoria de más de 4 horas, un juez le dicto una sentencia de 113 años cuatro meses de prisión al Christian ‘N’, en León.

Christian Augusto Jafet, fue encontrado culpable.Foto: @FGEGUANAJUATO

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Christian 'N' recibe sentencia de 113 años por el asesinato de Mateo, de 12 años. La familia del menor agradece el veredicto tras meses de espera.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Dan Sentencia de 113 Años de Cárcel al Asesino de Mateo de 12 Años de Edad en León Guanajuato