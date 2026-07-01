Dan Sentencia de 113 Años de Cárcel al Asesino de Mateo de 12 Años de Edad en León

Tras una audiencia de poco más de 4 horas, un Juez otorgó la sentencia de 113 años cuatro meses de prisión a Christian ‘N’, por el asesinato del pequeño Mateo de 12 años de edad en la ciudad de León, Guanajuato.

La audiencia comenzó minutos después de las 11 de la mañana, cuando afuera de los Juzgados, se encontraban familiares y amigos del menor asesinado, con la finalidad de conocer la sentencia hacía el asesino del menor de edad.

Tras varias horas de espera, minutos antes de las 4 de la tarde, se informó que Christian Augusto Jafet Gómez Villalpando pasará lo que le resta de vida tras las rejas, esto después de que un juez de Oralidad Penal le dictó una condena de 113 años, 4 meses y 15 días de prisión por los delitos de homicidio calificado, desaparición forzada agravada y violación en agravio de Mateo de 12 años de edad.

Es importante mencionar que en esta misma audiencia se le impuso una multa al sentenciado por 492 mil 559, y por reparación del daño, 745 mil 798 pesos; una suma ascienden a más de un millón doscientos mil pesos.

Ahí mismo, los papás, familia y amigos de Mateo Santiago, llegaron vistiendo playeras azules con la leyenda “Mateo ¡Lo logramos! #JusticiaParaMateo”, donde sus seres queridos agradecieron que, después de casi un año y cuatro meses de audiencias y desahogo de pruebas, se diera esta sentencia.

Mateo Santiago desaparece el 4 de febrero y lo encuentran sin vida

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 4 de febrero de 2025, cuando Marytere, madre de Mateo publicó a través de sus redes sociales que se encontraba preocupada al no saber nada de su hijo, quien aparentemente regresaba de su escuela, pero no llegó a casa.

En ese momento, su mamá pidió apoyo a las autoridades de León, quienes se sumaron a una campaña de búsqueda, pues ya habían pasado varias horas de la desaparición del menor de 12 años de edad.

La búsqueda se extendió a la mañana siguiente cuando la ciudadanía de León se sumó a la familia y autoridades para localizar con vida al pequeño Mateo, tratando de seguir el camino que el pequeño haría al regresar a casa.

Por la tarde de ese día, agentes del Ministerio Público en compañía de oficiales de la Policía Municipal recopilaron videos de cámaras de seguridad en negocios del bulevar Manuel de Austri, donde Mateo había descendido del transporte urbano e irse a su casa.

Pero solo faltaba un negocio, del médico Christian Augusto Jafet Gómez Villalpando, a quien le solicitaron por teléfono a las 3 de la tarde del jueves, si podía compartir los videos que grabaron sus cámaras.

Por su parte, el médico argumentó que no se encontraba en su consultorio, pero que a las 6 de la tarde regresaba y los proporcionaba. Los agentes esperaron y llegó la hora, pero ya no tuvieron respuesta en las llamadas. Christian había apagado el teléfono, pero la mamá del doctor fue quien proporcionó a los policías la dirección de su hijo.

Dan con Christian, asesino del pequeño Mateo

Tras varios intentos de ingresar y localizar al doctor, fue gracias a un vecino que les dio acceso a los policías para ingresar a su vivienda, donde al entrar vieron a Christian herido por lo que solicitaron una ambulancia y lo trasladaron al Hospital General de León (HGL).

En ese momento, la sospecha de que Christian estaba involucrado en la desaparición de Mateo, fue confirmada por los agentes del Ministerio Público, quien al parecer dijo donde se encontraba el cuerpo del pequeño Mateo.

Los elementos de la Fiscalía se dirigieron hasta un camino de terracería en la carretera León-Lagos de Moreno, en los límites con León y Jalisco, donde a unos metros de un poste y entre la tierra, encontraron el cuerpo de Mateo, quien presentaba un impacto de bala en la cabeza.

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