Momento de la Explosión en Tlaxcala: Así se Ve el Incendio en la Carretera México-Veracruz

Una pipa cargada con combustible chocó y explotó a la altura del municipio de Hueyotlipan.

La cámara de monitoreo captó el momento justo del accidente.Foto: GN

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Impactante explosión en Tlaxcala: una pipa de combustible se incendia en la carretera México-Veracruz. Autoridades instalan Mesa de Seguridad para atender el siniestro. Sigue las actualizaciones.

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