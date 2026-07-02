Momento de la Explosión en Tlaxcala: Así se Ve el Incendio en la Carretera México-Veracruz

La Gobernadora de Tlaxcala, LorenaCuellar, publicó que desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y se desplegó un operativo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.
He instruido la instalación de una Mesa de Seguridad Permanente en el C5i para dar seguimiento puntual al accidente registrado esta tarde en la carretera federal México–Veracruz, a la altura del municipio de Hueyotlipan.
Desde el primer momento se activaron los protocolos de…
En este momento continúan las labores para auxiliar a las personas afectadas. Se desconoce el saldo por el accidente y explosión de la pipa la tarde de este miércoles. De manera preliminar, solo se ha confirmado un lesionado por el percance.