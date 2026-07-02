Momento de la Explosión en Tlaxcala: Así se Ve el Incendio en la Carretera México-Veracruz

La tarde de este miércoles 1 de julio se registró un accidente vial sobre la carretera federal México-Veracruz, a la altura de la localidad de López Mateos, Hueyotlipan, del estado de Tlaxcala.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Captan Momento Exacto en que Contenedor de Pipa se Desprende y Explota en Tlaxcala

De acuerdo con versiones extraoficiales, se trataría de una pipa cargada con combustible cuyo conductor habría perdido el control de la unidad y chocó.

Se incendia pipa sobre la carretera México-Veracruz

Al respecto, el Gobierno del Estado de Tlaxcala instruyó la instalación de una Mesa de Seguridad Permanente en el C5i para dar seguimiento puntual al accidente.

El accidente provocó un incendio de gran magnitud que mantiene en llamas ambos sentidos de la carretera.

#Tomeprecauciones en #Tlaxcala se registra cierre total de circulación en ambos sentidos por #AccidenteVial cerca del Km 082+000 de la carretera Calpulalpan-Apizaco. Se recomienda a la población tomar #Rutaalterna por la autopista Arco Norte. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/YzqZN4kccl — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 2, 2026

La Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, publicó que desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y se desplegó un operativo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

He instruido la instalación de una Mesa de Seguridad Permanente en el C5i para dar seguimiento puntual al accidente registrado esta tarde en la carretera federal México–Veracruz, a la altura del municipio de Hueyotlipan.



Desde el primer momento se activaron los protocolos de… — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) July 1, 2026

En este momento continúan las labores para auxiliar a las personas afectadas. Se desconoce el saldo por el accidente y explosión de la pipa la tarde de este miércoles. De manera preliminar, solo se ha confirmado un lesionado por el percance.

Con información de N+

JAPR