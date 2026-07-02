Identifican a la Cuarta Víctima que Murió Durante los Festejos tras Triunfo de México vs Ecuador

Luego de que se informara hoy de una cuarta víctima mortal por los festejos de México vs Ecuador. Las autoridades capitalinas habían pedido ayuda para localizar a los familiares de un hombre que perdió la vida en inmediaciones de Paseo de la Reforma, durante los festejos del triunfo de México vs Ecuador en el Mundial 2026.

Sin embargo, esta noche, la Secretaría de Salud de CDMX informó que ya fue identificado.

"Se ha identificado al masculino fallecido ayer en los festejos en el Ángel de la Independencia por el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador, caso sobre el que se emitió una tarjeta con sus características para localizar a sus familiares".

Las víctimas de los festejos

De acuerdo con la Secretaría de Salud de CDMX, durante las celebraciones que se llevaron a cabo durante la noche de este 30 de junio de 2026, se tomó conocimiento del fallecimiento de cuatro personas. Tres de ellas, perdieron la vida por presunta asfixia.

Esas personas fueron plenamente identificadas por sus familiares, a quienes se les brinda acompañamiento en todo el proceso. Se trata de un hombre de 44 años y una mujer de 19 años de edad, quienes fueron hallados inconscientes en Hamburgo y Lancaster y murieron en un hospital.

También se identificó a otra víctima como una mujer de 48 años, quien fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación. Fue declarada sin vida en un hospital.

La cuarta víctima que estaba sin identificar

"La cuarta se trató de un hombre que ingresó al hospital por un ataque epiléptico y sangrado de tubo digestivo, donde posteriormente falleció pese a las maniobras avanzadas de reanimación", explicó la titular de la dependencia, Nadine Gasman Zylbermann.

¿Qué se sabe de la cuarta víctima mortal de festejos en Reforma?

La Secretaría de Salud de CDMX había solicitado apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares del hombre que falleció durante los festejos en Paseo de la Reforma tras el partido de fútbol México vs. Ecuador, y que aún no ha sido identificado.

Sexo y Edad: Masculino, de aproximadamente 25 años.

Complexión y Tez: Media/delgada, con tez morena clara/mestiza.

Cabello y Cejas: Negro, lacio, corto-medio y despeinado; cejas pobladas y negras.

Vello facial: Barba y bigote incipientes (estilo candado ligero).

Lunares: Uno visible en la mejilla derecha (junto a la comisura labial) y otro en el abdomen superior derecho.

Señas Particulares y Tatuajes

Costado derecho (zona costal/abdominal): Una inscripción en letra cursiva que dice "Lia Renata". Abdomen (cuadrante inferior izquierdo, bajo el ombligo): Un tatuaje realista de una araña en trazo gris/sombreado. Costado derecho (cerca del hombro/clavícula): Un tatuaje adicional con un diseño no identificado con claridad.

Otras Características

Tiene el ombligo protruido (tipo "hernia umbilical" ), que funciona como una seña distintiva.

No presenta perforaciones visibles.

Presidente de la FIFA expresa condolencias

Gianni Infantino expresó en sus redes sociales su pesar por el fallecimiento de 4 personas durante los festejos del triunfo del Tri vs Ecuador. En una historia en su cuenta de Instagram, publicó el siguiente mensaje:

IG: Gianni Infantino

EPP