Identifican a la Cuarta Víctima que Murió Durante los Festejos tras Triunfo de México vs Ecuador

El hombre perdió la vida durante los festejos tras el partido México vs Ecuador en Paseo de la Reforma, hoy la secretaría de Salud había pedido apoyo para localizar a su familia

Las autoridades piden ayuda para identificar a familiares de hombre que murió en ReformaFoto: Cuartoscuro

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Urgente: Buscan a la familia de un joven fallecido en los festejos del México vs Ecuador en Reforma. Conoce las características que podrían ayudar a identificarlo.

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