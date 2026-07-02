Detienen a Sujeto con Casi 40 Dosis de Droga sobre el Arco Norte en Puebla

Este miércoles 1 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de seis años de prisión contra William “N”, detenido en posesión de armas de fuego y droga sobre la autopista Arco Norte en el estado de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado fue arrestado a la altura de la caseta de cobro, en el municipio poblano de San Martín Texmelucan, siendo puesto a disposición del Ministerio Público.

Detienen a William “N” con marihuana y metanfetamina sobre el Arco Norte en Puebla

Los hechos refieren que, al pasar por la caseta de cobro del Arco Norte, ubicada en el municipio de San Martín Texmelucan, William "N" mostró un arma de fuego, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) le dieron alcance y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al momento de la detención, las autoridades policiales localizaron un compartimiento oculto en el vehículo, en el que William "N" transportaba otra arma de fuego, ambas abastecidas con sus respectivos cargadores; 28 cartuchos útiles, 37 dosis de marihuana, una dosis de metanfetamina, un teléfono celular y documentación diversa.

William "N" no mostró licencia para la portación de las armas ni autorización para la posesión de los narcóticos, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien integró la investigación y ejerció acción penal.

Sentencian a William “N” por delitos contra la salud en San Martín Texmelucan, Puebla

La FGR obtuvo sentencia de seis años y tres meses de prisión, además del pago de una multa de 178 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a 20 mil 881 pesos, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión simple de marihuana.

Durante todas las etapas del proceso, el MPF, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), aportó los medios de prueba suficientes para obtener la sentencia mediante procedimiento abreviado contra William "N".

Al ahora sentenciado le fueron suspendidos sus derechos civiles políticos, y se le negaron beneficios; además, el juez ordenó el decomiso de los objetos bélicos y el narcótico con los que fue detenido en marzo pasado.

Con información de N+

GMAZ