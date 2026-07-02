Detienen a Sujeto con Casi 40 Dosis de Droga sobre el Arco Norte en Puebla

William "N" fue arrestado en la caseta de cobro en dicha autopista, a la altura del municipio poblano de San Martín Texmelucan.

Sentenciado William N 38 Dosis Marihuana Metanfetamina Arco Norte San Martín Texmelucan PueblaFoto: X @FGR_Pue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detenido con 37 dosis de marihuana y armas en Puebla, William 'N' enfrenta 6 años de prisión. Conoce los detalles de su arresto en el Arco Norte.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+