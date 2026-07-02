Niño Muere por Rabia tras Despertar con Murciélago en la Boca

Una familia vivió una tragedia luego que un pequeño niño canadiense de solo 11 años murió por rabia tras despertarse con un murciélago en la boca.

El incidente ocurrió durante una visita a una cabaña en el norte de Ontario, según un informe publicado el lunes 29 de junio de 2026 en la Revista de la Asociación Médica Canadiense, pero que ocurrió en 2024.

El menor habría despertado por el susto, logró apartar el murciélago de su cara de un manotazo, su padre lo atrapó en una olla y lo liberó afuera, según informaron médicos del Departamento de Pediatría y Salud Infantil de la Universidad de Manitoba, Canadá.

Caso de rabia de transmisión local

Este paciente fue el primer caso de rabia de transmisión local reportado en Ontario desde 1967.

Dado que el pequeño no registraba marcas visibles de mordedura y el comportamiento, sus padres no buscaron atención médica.

Médicos fallaron en el disgnósitco

Sin embargo, 19 días después, el niño comenzó a experimentar una sensación progresiva de hormigueo y entumecimiento en el lado derecho de la cara, seguida de hinchazón facial y pérdida de apetito.

Cuatro días después del inicio de los síntomas, una clínica de urgencias local le recetó un medicamento para tratar el herpes, ya que se presumía que presentaba síntomas de parálisis de Bell causada por el virus del herpes.

Tres días después, fue llevado a la sala de emergencias de un hospital de la ciudad de Ontario con dificultad para tragar y vómitos.

Un examen físico reveló úlceras en las encías y una leve afectación de un nervio en el lado derecho de la cara que proporciona sensibilidad y controla la masticación.

La familia del niño informó a los médicos sobre el incidente con el murciélago y, al día siguiente, el médico de urgencias notificó a la autoridad sanitaria local.

Sin embargo, el hospital dio de alta al niño con un diagnóstico presuntivo de gingivoestomatitis herpética, que consiste en llagas en los labios o la boca causadas por el virus del herpes.

A la mañana siguiente, el niño regresó al hospital con debilidad en el lado derecho de la cara, disminución de la sensibilidad y dificultad para hablar.

Estado neurológico de niño empeoró

Casi tres semanas después, su estado neurológico empeoró en los días siguientes; tras varias visitas a una clínica de urgencias, finalmente le retiraron el soporte vital y "falleció con su familia a su lado", según el informe del caso.

Una vez que comienzan los síntomas de la rabia, no hay tratamiento ni cura.

Sin embargo, el virus tiene un período de incubación relativamente largo, generalmente semanas, antes de que comiencen a aparecer los síntomas de la enfermedad.

Esto significa que, en los días posteriores a la exposición, una serie de vacunas y una dosis de anticuerpos pueden detener la infección.

Expertos advierten que, si se contrae la rabia, es casi siempre mortal, pero si se aplica la prevención antes de que aparezcan los síntomas, es casi siempre eficaz.

HVI