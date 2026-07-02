Niño Muere por Rabia tras Despertar con Murciélago en la Boca

Dado que el pequeño no registraba marcas visibles de mordedura y el comportamiento, sus padres no buscaron atención médica

Niño Muere de Rabia tras Despertar con Murciélago en la BocaImagen ilustrativa de un murciélago. Foto: Reuters

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Expertos advierten que, si se contrae la rabia, es casi siempre mortal, pero si se aplica la prevención antes de que aparezcan los síntomas, es casi siempre eficaz

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