Sujeto Robó un Vehículo Utilizado como Taxi en San Andrés Cholula, Puebla

Este miércoles 1 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de 11 años de prisión contra Rigoberto “N” por el delito de robo de vehículo en el municipio poblano de San Andrés Cholula.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado solicitó un servicio de taxi para después golpear al conductor en el rostro y obligarlo a bajar de la unidad para llevársela.

Rigoberto “N” robó vehículo utilizado como taxi en San Andrés Cholula, Puebla

De acuerdo con las investigaciones y las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público durante el juicio oral, los hechos ocurrieron en el municipio de San Andrés Cholula, cuando el ahora sentenciado solicitó un servicio de taxi.

Aprovechando que el conductor avanzaba con normalidad en el recorrido, lo golpeó de manera sorpresiva en el rostro, lo obligó a descender de la unidad mediante violencia y enseguida se apoderó del vehículo para darse a la fuga, dejando a la víctima despojada de su patrimonio.

Sentencian a Rigoberto “N” por robo de vehículo en San Andrés Cholula, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 11 años y tres meses de prisión en contra de Rigoberto “N”, tras acreditar plenamente su responsabilidad en el delito de robo de vehículo agravado, cometido en perjuicio de un conductor del servicio público de taxi.

Como parte de la investigación, la FGE Puebla reunió y presentó diversos medios de prueba, entre ellos el testimonio de la víctima y de los elementos policiales que intervinieron en la atención del hecho, con los que se demostró la existencia del delito y la plena responsabilidad de Rigoberto “N” en el robo del vehículo de alquiler.

Con base en las pruebas desahogadas, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 11 años y tres meses de prisión, además del pago de una multa y la reparación del daño, negándole también el beneficio de la conmutación de la pena.

Al quedar firme la resolución, el sentenciado fue puesto a disposición del Juez de Ejecución para el cumplimiento de la sanción impuesta.

Con información de N+

GMAZ