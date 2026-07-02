Sujeto Robó un Vehículo Utilizado como Taxi en San Andrés Cholula, Puebla

Rigoberto "N" solicitó el servicio de transporte para después golpear al conductor y obligarlo a bajarse de la unidad para llevársela.

Sentenciado Rigoberto N Robo con Violencia Vehículo Taxi San Andrés Cholula PueblaFoto: Pexels | Ilustrativa

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Un pasajero se convierte en ladrón: Rigoberto 'N' golpeó al taxista y robó su vehículo en San Andrés Cholula. Ahora enfrenta más de 11 años de prisión. Descubre los detalles.

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