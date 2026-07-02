Muere Niña de 8 Años Atropellada Mientras Bajaba de Transporte Público en Tijuana

Una menor perdió la vida tras ser atropellada al bajar de una unidad de transporte público en Tijuana.

Muere Niña de 8 Años Atropellada Mientras Bajaba de Transporte Público en TijuanaFoto: N+

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Niña de 8 años fallece en Tijuana tras ser atropellada al bajar de un camión. La conductora fue arrestada.

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