Muere Niña de 8 Años Atropellada Mientras Bajaba de Transporte Público en Tijuana

Una menor murió mientras bajaba de una unidad de transporte público sobre el bulevar Cucapah de la colonia Buenos Aires Sur en Tijuana.

De acuerdo con primeras informaciones, la niña, que se encontraba en compañía de su mamá, fue impactada por un vehículo particular a la altura de la calle Paralelo 28.

Agentes de la Policía Municipal acordonaron el área para continuar con las diligencias correspondientes, mientras que la persona responsable fue detenida tras los hechos.

Detiene Policía Municipal a mujer por atropellar a una menor de edad

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, detuvieron a una mujer implicada en la muerte de una niña de ocho años, tras un accidente vial.

La mujer fue identificada como Jessica Lizeth 'N', quien es señalada como la conductora de un vehículo tipo Jeep que momentos antes había atropellado a la menor, quien lamentablemente falleció en el lugar debido a las lesiones.

¿Qué se sabe de la muerte de la mejor al bajar de un autobus en Tijuana?

Según las investigaciones, se informó que la niña estaba acompañada de su madre al momento del accidente, ocurrido alrededor de las 16:30 horas.

Agentes policiales y el equipo de servicios médicos se trasladaron al sitio, donde se declaró a la menor sin vida. La detenida fue puesta a disposición de las autoridades investigadoras, quienes determinarán su responsabilidad en el incidente y llevarán a cabo el proceso judicial correspondiente.