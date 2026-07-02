Llegan al AIFA 29 Mexicanos Evacuados de Venezuela Tras Sismos Devastadores

El vuelo que trasladó al grupo aterrizó esta tarde en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, procedentes de Maiquetia, en La Guaira, la zona cero del desastre

VenezuelaTodos los evacuados están en buenas condiciones, pero no se precisó su edad ni sexo, ni si son de nacionalidad mexicana. Foto: SRE.

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Tras los sismos en Venezuela, 29 personas evacuadas llegan a México. Aterrizan en el AIFA desde la devastada La Guaira. La SRE asegura que están bien y en contacto con la comunidad mexicana.

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