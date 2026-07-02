Llegan al AIFA 29 Mexicanos Evacuados de Venezuela Tras Sismos Devastadores

Unas 29 personas que fueron evacuadas de Venezuela llegaron a México este miércoles, una semana después de los devastadores sismos en el país sudamericano, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El vuelo que trasladó al grupo de mexicanos y mexicanas aterrizó esta tarde en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, apuntó la Cancillería, que compartió fotografías de los pasajeros, todos adultos.

La evacuación se dio a través del aeropuerto en Maiquetia, ubicado en el estado de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio que ha dejado 2 mil 295 muertos y más de 11 mil heridos.

Todos los evacuados están en buenas condiciones, pero no se precisó su edad ni sexo.

"Todas y todos se encuentran en buen estado, y pronto se reunirán con sus familiares", aseguró la SRE.

"Nuestra representación en Caracas continúa en contacto permanente con la comunidad mexicana en territorio venezolano", se indicó.

Asimismo, la dependencia dijo que atiende casos de asistencia y protección consular que se han registrado hasta el momento.

Igual se ha informado de distintas vías comerciales que hay para salir de Venezuela, en caso de que algún connacional así lo requiera.

Contactan a 73 luego de temblores

En días pasados, la SRE informó que estableció contacto con 73 mexicanos en territorio venezolano luego de los sismos del 24 de junio que destruyeron La Guaira.

Señaló que los connacionales residen o se encontraban de paso en la zona. De acuerdo con la Cancillería, todos estaban en buen estado de salud y permanecían en lugares seguros.

Además, señaló que 26 connacionales manifestaron de manera voluntaria su deseo de regresar a México.

Se indicó que serían repatriadas en los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, que fueron enviados para transportar ayuda humanitaria y a 250 elementos de rescate al país.

ASJ