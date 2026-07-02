¿Quiénes Verifican en Julio en CDMX y Edomex? Calendario de Verificación 2026 Segundo Semestre

Inicia la segunda mitad del año y ya hay fechas para cumplir con el trámite obligatorio de verificación vehicular. Para que no te sorprenda una multa, te decimos quiénes deben cumplir en julio

Autos en Verificación Vehicular 2026. Conoce cómo quedó Calendario de Verificación Vehicular Segundo Semestre 2026.Ya publicaron el Calendario de Verificación Vehicular del segundo semestre de 2026. Conoce a quiénes les toca cumplir con el trámite en julio. Foto: Cuartoscuro.

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