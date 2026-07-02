¿Quiénes Verifican en Julio en CDMX y Edomex? Calendario de Verificación 2026 Segundo Semestre

¿Ya sabes cuándo te toca verificar?, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) ya publicó el Calendario de Verificación Vehicular para el segundo semestre de 2026, y en N+ te adelantamos a quiénes les toca hacer el trámite en julio 2026 en CDMX y Edomex.

La verificación vehicular es un trámite obligatorio para los dueños de vehículos, cuyo principal objetivo es reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera.

De no cumplir con este trámite, te haces acreedor a una multa. Y en una nota previa ya te adelantamos cuánto pagan los conductores en Edomex por Verificación Extemporánea, mientras que más adelante detallaremos de cuánto es la sanción en CDMX.

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¿Quiénes verifican en Julio 2026 en CDMX y Edomex?

Según el Calendario de Verificación Vehicular del Segundo Semestre de 2026 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, durante los meses de julio y agosto deberán presentarse en los verificentros los vehículos que cumplen las siguientes características.

Engomado AMARILLO, Terminación de Placa 5 y 6.

Recuerda que el calendario de verificación de los vehículos matriculados en Ciudad de México (CDMX) seguirá aplicándose de acuerdo con el último dígito de las placas de circulación y color del engomado.

Mismo caso para los conductores de vehículos en Edomex, quienes deben hacer cita para la verificación en julio y agosto si su vehículo tiene Engomado AMARILLO, Terminación de Placa 5 y 6.

¿Cómo queda el Calendario de Verificación Vehicular del Segundo Semestre de 2026?

Julio y agosto - Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Agosto y septiembre - Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Septiembre y octubre - Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Octubre y noviembre, Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Noviembre y diciembre, Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Para poder llevar a cabo la verificación vehicular es necesario no tener adeudos de tenencia ni infracciones, sean de tránsito, fotocívicas o ambientales.

Los verificentros atenderán de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas y fines de semana de 08:00 a 15:00 horas.

¿De cuánto es la Multa por Verificación Extemporánea CDMX en 2026?

La Secretaría del Medio Ambiente de Ciudad de México dio a conocer que aquellos conductores que se hagan acreedores a una multa por verificación vehicular extemporánea deberán pagar 2,343 pesos. Es decir, 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Esta sanción económica también aplica por circular emitiendo ostensiblemente humo negro o azul, así como transitar en día y horario restringido.

SARR