"Fue Como Dominó": Testigos Narran Estampida en Reforma tras México vs Ecuador

Los festejos tras el partido de México vs Ecuador en el Mundial 2026 terminaron en tragedia, debido a que cuatro personas murieron en inmediaciones de la avenida Paseo de la Reforma, Ciudad de México. Algunos testigos narraron a N+ cómo ocurrió la estampida que conmocionó a la afición.

El triunfo de la Selección Mexicana en los 16vos de final hizo historia en la Copa Mundial, ya que la escuadra mexicana obtuvo su pase al quinto partido y sin recibir un gol en contra. Sin embargo, este hecho también quedó marcado por el fallecimiento de cuatro personas que festejaban el logro de su equipo.

La Secretaría de Salud de la CDMX informó que, mientras se llevaban a cabo las celebraciones este 30 de junio de 2026, atendieron a dos personas que estaban inconscientes en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster.

Las víctimas

Una joven de 19 años y un hombre de 44 años de edad recibieron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente fueron trasladados a un hospital, donde más tarde informaron su fallecimiento. Ambos fueron identificados por sus familiares.

También se informó que brindaron apoyo médico a otra mujer de 48 años de edad, quien fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez. Fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación, pero después fue declarada sin vida en un hospital.

Las tres víctimas perdieron la vida por asfixia, presuntamente por aplastamiento, durante los empujones que se presentaron en medio de las aglomeraciones; autoridades indicaron que había un millón de personas en las calles.

También se confirmó el deceso de una cuarta persona. Se trata de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, quien fue localizado en los alrededores de la avenida Paseo de la Reforma.

La cuarta víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada, ingresó al hospital por un ataque epiléptico y sangrado de tubo digestivo, donde posteriormente falleció pese a las maniobras avanzadas de reanimación.

¿Cómo ocurrió la estampida en festejos del partido México vs Ecuador en Reforma?

El equipo de N+ conversó con algunas personas que quedaron atrapadas en la estampida durante las celebraciones en el marco del Mundial 2026. Así narraron cómo ocurrió el incidente, al que calificaron como “algo terrible”.

Gabriela, una comerciante de la zona, explicó que trabajaba de manera normal cuando, alrededor de las 23:30 horas, le tocó observar el inicio de la tragedia:

"Fue como un dominó. Cayó uno, cayeron todos. Iban de atrás para adelante, se aventaban", explicó.

En el pavimento, mezclados con lodo y basura, quedaron banderas tricolor, mochilas, zapatos y prendas de vestir. “Se les ocurrió decir ‘Nadaremos’ y todo se salió de control”, contó Gael, quien se trató de poner a salvo para terminar en el suelo.

“Se puso muy feo, la verdad. Mucha gente pisaba a otra gente. Le pisaba la cabeza, los brazos, muy feo, la verdad. La gente buscaba alternativas para salirse, pero nada más pedían ayuda”, describió.

Jesús, otro comerciante de la zona, explicó que fueron cerca de 40 minutos en los que las personas se empujaban para abandonar la zona, mientras que algunas otras quedaron encimadas. “La demás multitud seguía pisándolas", recuerda.

También refiere que en la estampida había personas de todas las edades, por lo que cada vez era más preocupante la situación. Algunos menores fueron alzados en brazos para evitar que fueran aplastados.

"Se escuchaban gritos de niños, de señoras. ‘Agarren a mi bebé, jálenlo, no me dejen’, decían. Fue algo muy horrible", contó a N+.

Guillermo refiere que jamás había vivido una experiencia similar. No puede olvidar los gritos de una mujer a quien trató de sacar del mar de gente, pero que luego perdió de vista:

"Una muchacha estaba agarrada; me dice: ‘No me sueltes, hasta que tú aguantes’. Cuando la jalan, ya nada más vi cómo le pisaron la cabeza"

Fiscalía CDMX abre investigación

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ya abrió cuatro carpetas de investigación por el fallecimiento de cuatro personas registrado durante y después de los festejos por el partido México vs Ecuador, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

“De manera preliminar, tres de los casos habrían ocurrido en el contexto de la concentración masiva de asistentes, mientras que un cuarto corresponde a una emergencia médica relacionada con una posible intoxicación”, puntualizó.

Por esta razón, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación (PDI), llevan a cabo las diligencias para esclarecer los hechos.

FIFA lamenta muertes por festejo

Una vez que se dio a conocer el fallecimiento de las cuatro personas durante las celebraciones por la victoria de México frente a Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó sus condolencias y lamentó los hechos.

“Nos ha entristecido profundamente conocer la trágica muerte de cuatro personas en la Ciudad de México durante las celebraciones que siguieron al partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de la FIFA”, escribió.

Además, indicó que en nombre de la FIFA y de la comunidad del futbol internacional, presentan su respeto ante la pérdida a sus familias y amigos.

“En nombre de la FIFA y de la comunidad del futbol internacional, enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y amigos. Que descansen en paz”, compartió.

EPP