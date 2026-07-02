"Fue Como Dominó": Testigos Narran Estampida en Reforma tras México vs Ecuador

En los festejos de la victoria de México vs Ecuador en el Mundial 2026, cuatro personas murieron en Paseo de la Reforma en CDMX; así ocurrió la estampida

Los festejos tras el partido México vs Ecuador dejó 4 personas sin vida en Reforma CDMXFoto: N+
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