Asesinan a Hombre y Abandonan su Cuerpo en la Autopista de La Costera, en Culiacán

La víctima fue encontrada con impactos de bala envuelto en una cobija de color tinto con rojo y atada con cinta en la autopista Benito Juárez, La Costera.

La zona fue resguardada por elementos de varias corporaciones.Foto: N+

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Un hombre fue asesinado y su cuerpo abandonado en la autopista La Costera en Culiacán. La policía investiga este crimen.

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