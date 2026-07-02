Asesinan a Hombre y Abandonan su Cuerpo en la Autopista de La Costera, en Culiacán

Habitantes de La Costera, al poniente de Culiacán, reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida, con aparentes impactos de bala y envuelto en una cobija a un costado de la autopista Benito Juárez, La Costera, al poniente de Culiacán.

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron durante los primeros minutos de la mañana, cuando personas que transitaban por el lugar vieron a lo lejos el cuerpo de un hombre recargado en un poste.

Al acercarse de inmediato notaron que se trataba de una persona sin vida, por lo que de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar el hallazgo del cuerpo a un costado de la autopista Benito Juárez, La Costera.

Los primeros en llegar, fueron los policías municipales, quienes vieron al hombre sentado y recargado en uno de los postes de concreto que sostienen el alambrado de púas que delimita la autopista con unas tierras de cultivo, a unos metros del puente que comunica de Aguaruto al ejido San Manuel.

En ese momento, los uniformados, pidieron la presencia de los paramédicos, mientras, elementos de la Guardia Nacional y de otras corporaciones de Seguridad, hacían su arribo para resguardar la zona.

La víctima tenía huellas de violencia al momento de su hallazgo

Al llegar los rescatistas, notaron que la persona ya no contaba con signos vitales y que presentaba al parecer varios impactos de arma de fuego, por lo que llamaron al personal de la Fiscalía del Estado, así como del Semefo.

Después de un par de horas, personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde permanecerá mientras se le practican los estudios de ley para establecer su identidad y la causa exacta de la muerte.

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