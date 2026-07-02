Dos Trabajadores de la CFE Llevan Siete Días Desaparecidos; Continúa Búsqueda en Puebla

Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento fueron vistos por última vez en la autopista México–Tuxpan tras salir de Huauchinango, Puebla.

Dos trabajadores de la CFE desaparecidos en Huauchinango.Foto: CFE Nacional

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Urgente: Dos trabajadores de CFE desaparecidos desde hace 7 días en Puebla. Sus vehículos fueron hallados en Hidalgo. La búsqueda sigue. ¿Qué ocurrió en la autopista México-Tuxpan?

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Dos Trabajadores de la CFE Llevan Siete Días Desaparecidos; Continúa Búsqueda en Puebla