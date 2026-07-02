Dos Trabajadores de la CFE Llevan Siete Días Desaparecidos; Continúa Búsqueda en Puebla

Este jueves 2 de julio de 2026, suman siete días desde la desaparición de los dos trabajadores de Comisión Federal de Electricidad (CFE) quienes salieron de Huauchinango, Puebla, para laborar en la autopista México-Tuxpan.

Desde el 26 de junio, Marco Antonio Sarmiento García de 60 años de edad y Adolfo López Saldaña de 40 años, ambos originarios de Huauchinango, salieron a realizar mantenimientos eléctricos en la zona de la autopista México-Tuxpan, límites con el estado de Hidalgo.

Localizan unidades de trabajadores de la CFE desaparecidos en la autopista México-Tuxpan

Horas después de permanecer incomunicados, comenzó un operativo de búsqueda y las unidades oficiales en las que viajaban fueron localizadas abandonadas en un camino de terracería en la comunidad de La Mesa perteneciente al municipio de Acaxochitlán.

Este día, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo que siguen las investigaciones para la localización y mencionó que le pedirá al Gabinete de Seguridad, informe más detalles del caso.

Hasta el momento solo se conoce que la última ubicación de los trabajadores originarios de Huachinango, Puebla fue en Acaxochitlán, estado de Hidalgo.

Continúan investigaciones por desaparición de dos trabajadores de CFE de Huauchinango

La desaparición de los dos trabajares de la CFE continúa en la mira de las autoridades, además, la Comisión Federal de Electricidad se encuentra colaborando con las instancias correspondientes para dar con la ubicación de Marco Antonio Sarmiento García y Adolfo López Saldaña.

A través de un comunicado dio a conocer también que la comunicación con los familiares de los trabajadores desaparecidos se mantiene permanente y que se les brindará el apoyo y acompañamiento durante este proceso.

Cabe destacar que hasta el momento la empresa pública, familiares o autoridades competentes, no han revelado las posibles causas de su desaparición, por lo que las líneas de investigación continúan por una posible desaparición forzada.

El operativo de búsqueda continúa a cargo de las instancias competentes en la región de Huauchinango y los límites entre Puebla e Hidalgo, con la esperanza de que ambos sean localizados con vida.

Con información de N+

MCS