CDMX Emite Recomendaciones para Seguridad en Eventos Masivos del Mundial 2026

Con la finalidad de garantizar la seguridad, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) emitieron una lista de recomendaciones para las personas que acuden a eventos masivos con motivo del Mundial 2026.

A continuación, te decimos qué recomienda hacer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina al llegar al sitio, durante el evento y después del mismo. ¡Toma nota!

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Es Peligroso el "Quiere Volar"? Hacen Llamado a No Replicarlo en Festejos del Mundial 2026

¿Qué hacer al llegar al lugar del evento?

Ubicar salidas de emergencia y zonas de menor riesgo.

Respetar las indicaciones del uso de instalaciones y/o zonas a las que se asiste.

No obstaculizar áreas de circulación o evacuación.

Mantenerse informado del pronóstico del tiempo.

Acordar con acompañantes un punto de reunión en caso de extravío, preferentemente, alejado del sitio de concentración máxima.

No llevar envases de vidrio ni objetos punzocortantes o bultos voluminosos.

Recomendaciones durante el evento

Identificar y ubicar al personal de Protección Civil y Seguridad.

Atender en todo momento las indicaciones del personal encargado y de atención de emergencias.

Evitar subir a bardas, marquesinas o cualquier tipo de monumento o mobiliario urbano

En caso de emergencia, comunicarla de inmediato al personal de Protección Civil o Seguridad.

¿Qué hacer después?

Esperar unos momentos a que se despejen las salidas o rutas de evacuación.

En caso de separarse de su grupo de acompañantes, dirigirse al punto de reunión previamente establecido.

Seguir las indicaciones del personal organizador y de los equipos de atención de emergencias para una salida ordenada.

¡Cuidado con las aglomeraciones!

En un comunicado, la dependencia capitalina también dijo que ante las altas concentraciones de gente, se recomienda evitar las aglomeraciones y colocarse en un sitio en el que se tenga un espacio personal de, al menos, un metro cuadrado de distancia; con lo cual se evitan riesgos por aplastamiento y sofocación.

Sobre este tema, llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos especiales sobre capacidad máxima de las zonas en las que se transmiten los partidos de la Copa Mundial de Futbol, como el Zócalo CDMX y el Ángel de la Independencia.

Finalmente, aconsejó poner especial atención a menores de edad, personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad.

Así como evitar ingerir bebidas alcohólicas principalmente como medida preventiva.

SPB