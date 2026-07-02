CDMX Emite Recomendaciones para Seguridad en Eventos Masivos del Mundial 2026

Conoce aquí qué hacer antes, durante y después de un evento para garantizar tu seguridad y la de tus acompañantes

Aficionados celebran gol de México frente a Ecuador en la CDMX. Foto: CuartoscuroAficionados celebran gol de México frente a Ecuador en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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CDMX emite consejos clave para tu seguridad en eventos masivos del Mundial 2026. Aprende qué hacer antes, durante y después del evento para protegerte a ti y a tus acompañantes.

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