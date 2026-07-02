Operativo en Mazatlán Deja Cuatro Detenidos y Más de 15 Mil Dosis de Droga Aseguradas

Fuerzas federales detuvieron a cuatro personas en un motel de Mazatlán, Sinaloa, donde aseguraron droga, armas, vehículos y equipo táctico.

Aseguran más de 15 mil dosis de drogaFoto: @SSPC

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Operativo en Mazatlán deja 4 detenidos y miles de dosis de droga confiscadas. Las autoridades continúan investigando. ¿Qué más se descubrió?

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