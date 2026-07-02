Operativo en Mazatlán Deja Cuatro Detenidos y Más de 15 Mil Dosis de Droga Aseguradas

Cuatro personas fueron detenidas durante un operativo conjunto realizado por fuerzas federales en un motel ubicado sobre la carretera Internacional México 15, al norte de Mazatlán, Sinaloa, donde además se aseguraron más de 15 mil dosis de droga, armas de fuego, vehículos y equipo táctico.

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en la intervención participaron elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina.

Las autoridades señalaron que el despliegue operativo derivó de labores de inteligencia enfocadas en el combate a grupos delictivos que operan en la región.

Durante la acción fueron aseguradas 4 mil 951 dosis de cocaína y 10 mil 126 dosis de marihuana, además de cuatro armas largas, tres armas cortas, 25 cargadores y 450 cartuchos útiles.

También aseguraron vehículos y equipo táctico

En el operativo las fuerzas federales decomisaron además tres chalecos balísticos, dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo, y diversos equipos de radiocomunicación.

Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público Federal junto con la droga, armamento y demás objetos asegurados.

Será la autoridad federal la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los involucrados. Hasta el momento, las autoridades no han revelado los nombres de las personas detenidas.