ICE Detiene a Monja que Iba a Misa en Texas; hasta Su Rosario le Fue Confiscado

La monja Leticia Ugboaja caminaba el pasado domingo con el anhelo de llegar a misa en la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores en McAllen, Texas, a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, cuando fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE); le confiscaron su rosario y le pusieron esposas.

La hermana Ugboaja también es enfermera registrada en el Sistema de Salud del Sur de Texas; caminaba hacia la iglesia cuando fue detenida.

Comunidad de monjas la apoyó para su liberación

Poco después del arresto, funcionarios parroquiales publicaron un mensaje en redes sociales que tuvo gran repercusión en los medios locales y motivó la intervención de miembros del Congreso, incluida la representante Mónica de la Cruz, en favor de Ugboaja.

¿Quién es Leticia Ugboaja?

La religiosa Leticia Ugboaja pertenece a las Hijas de María Madre de la Misericordia y era Ministra Extraordinaria de la Sagrada Comunión en la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, según Brenda Riojas, portavoz de la Diócesis de Brownsville.

También es enfermera titulada en South Texas Health System y trabajó durante 10 años como auxiliar de enfermería certificada en DHR Health en Edinburg.

Miembros del Congreso que representan al sur de Texas intervinieron ante funcionarios federales.

“Agradecemos la rápida respuesta de los representantes locales que contactaron al Departamento de Seguridad Nacional para lograr su liberación”, agregó Riojas en su declaración.

La represión migratoria del presidente Donald Trump, que incluye medidas en lugares sensibles como templos religiosos, ha llevado a líderes religiosos a adaptar su respuesta a los feligreses que tienen demasiado miedo para asistir. Algunos han fomentado la participación en línea, mientras que otros han ofrecido ayuda con trámites como hacer la compra para quienes temen salir de sus casas.

HVI