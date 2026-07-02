ICE Detiene a Monja que Iba a Misa en Texas; hasta Su Rosario le Fue Confiscado

La detención de la hermana Leticia Ugboaja, religiosa católica y enfermera, mientras se dirigía a la Santa Misa en McAllen, Texas, ha reavivado un debate que va más allá de la inmigración

ICE Detiene a una Monja que Iba a Misa a TexasLa monja Letty Ugboaja fue detenida por el ICE cuando iba a misa. Foto: X @cnali

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Vestida con su hábito religioso, fue abordada por agentes del ICE y terminó siendo liberada pocas horas después, tras la movilización de la diócesis de su comunidad y la intervención de legisladores

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+