¿Habra Ley Seca por Partido de la Selección Mexicana este Domingo en SLP?; Esto Sabemos

El Ayuntamiento de San Luis Potosí implementará un operativo especial de seguridad para el partido del próximo domingo.

Reforzarán Vigilancia y Llaman a Celebrar con Responsabilidad en SLPFoto: N+

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¿Habrá Ley Seca en SLP por el partido de la Selección Mexicana? El alcalde dice que no, pero pide a comercios abstenerse de vender alcohol. Entérate de más detalles.

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