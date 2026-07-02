¿Habra Ley Seca por Partido de la Selección Mexicana este Domingo en SLP?; Esto Sabemos

Ante el partido de la Selección Mexicana del próximo domingo y la posibilidad de una nueva concentración masiva de aficionados, el Ayuntamiento de San Luis Potosí anunció un reforzamiento del operativo de seguridad y solicitó a los establecimientos cercanos a la Glorieta Francisco González Bocanegra evitar la venta de bebidas alcohólicas durante los festejos.

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos aclaró que no se aplicará esta medida; sin embargo, se invitará a los comercios de la zona a cerrar temporalmente o abstenerse de vender alcohol como una acción preventiva.

El edil informó que el operativo será coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales para garantizar la seguridad de los asistentes, luego de que en la celebración anterior se concentraran más de 20 mil personas.

Precisó que a partir de las 15:00 horas del domingo se instalará un puesto de mando en el Centro Unión, en el que participarán elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Civil Estatal y corporaciones municipales para monitorear el desarrollo de las celebraciones y atender cualquier eventualidad.

Galindo Ceballos explicó que el reforzamiento de las medidas responde a las experiencias registradas recientemente en otras ciudades del país durante concentraciones masivas, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar de manera responsable y evitar situaciones de riesgo.

Asimismo, exhortó a la población a no consumir bebidas alcohólicas durante los festejos y recomendó a las familias no llevar a niñas, niños y adolescentes a este tipo de concentraciones, con el objetivo de preservar el saldo blanco y garantizar la seguridad de todos los asistentes.