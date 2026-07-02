Sujeto Acuchilló a un Hombre para Intentar Matarlo en la Ciudad de Puebla

Este jueves 2 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia contra Daniel Abisai “N” por tentativa de homicidio contra un hombre ocurrida en la colonia Azcárate de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado junto con un cómplice acuchillaron a la víctima provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo, mismas que pusieron en riesgo su vida.

Daniel Abisai “N” acuchilló a un hombre en la colonia Azcárate de Puebla

Los hechos ocurrieron el 4 de enero de 2021, en un domicilio ubicado en la colonia Azcárate, de la ciudad de Puebla, donde el hoy sentenciado llegó acompañado de otro sujeto para confrontar a la víctima.

Tras una discusión, ambos la agredieron con cuchillos de aproximadamente 40 y 20 centímetros de longitud, provocándole múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, entre ellas cabeza, cuello, hombros, brazos, costillas y muslo, lesiones que pusieron en peligro su vida.

Durante la agresión, una mujer que se encontraba en el lugar intervino para evitar que continuaran atacando a la víctima, por lo que también fue lesionada por ambos agresores.

Gracias a la atención médica de emergencia que recibió el afectado fue posible salvarle la vida, mientras que las investigaciones de la FGE Puebla permitieron reunir los elementos de prueba necesarios para sustentar la acusación y obtener una resolución condenatoria.

Sentencian a Daniel Abisai “N” por tentativa de homicidio en la ciudad de Puebla

Como resultado de la investigación y del trabajo desarrollado por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), se obtuvo sentencia condenatoria de 17 años, un mes y 14 días de prisión contra Daniel Abisai “N”, al acreditarse plenamente su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones calificadas.

Con las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, la autoridad judicial impuso al sujeto una pena de 17 años, un mes y 14 días de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño, negar el beneficio de la conmutación de la pena y suspender sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure la sanción.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ