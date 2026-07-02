Sujeto Acuchilló a un Hombre para Intentar Matarlo en la Ciudad de Puebla

Daniel Abisaí "N" y su cómplice atacaron con cuchillos a la víctima y le ocasiaron lesiones en varias partes del cuerpo en la colonia Azcárate.

Sentenciado Daniel Abisai N Tentativa Homicidio Hombre Cuchillo Colonia Azcárate PueblaFoto: Archivo N+

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Daniel Abisai 'N' sentenciado a 17 años por intento de homicidio en Puebla. Las pruebas fueron contundentes. Descubre cómo se salvó la víctima.

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