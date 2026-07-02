Cruz Azul Cambia de Estadio: ¿Dónde Jugará la Máquina Celeste el 11 de Julio 2026?

El club Cruz Azul anunció el cambio de sede, en pleno Mundial 2026, para su próximo compromiso. Estos son los detalles

Cruz Azul jugará un duelo internacional el próximo 11 de julioFoto: Reuters

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Cruz Azul cambia de estadio para el partido del 11 de julio 2026 contra Comunicaciones. Descubre dónde jugará la Máquina Celeste en pleno Mundial.

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