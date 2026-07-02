Cruz Azul Cambia de Estadio: ¿Dónde Jugará la Máquina Celeste el 11 de Julio 2026?

La Máquina Celeste quiere estrenar de la mejor manera su flamante título de la Liga MX. Y lo hará con un cambio de sede, para su partido del 11 de julio. El anuncio fue hecho por la directiva del Cruz Azul en pleno Mundial 2026.

De acuerdo con la información oficial, el campeón del Torneo Clausura 2026 sostendrá un partido internacional, de carácter amistoso, para presentar ante su afición el trofeo conseguido el pasado 24 de mayo en la Liga MX.

El partido Cruz Azul vs Comunicaciones FC se jugará el sábado 11 de julio a las 15:30 horas. Pero como el Coloso de Santa Úrsula aún no está liberado por la FIFA, ya que todavía se disputa el Mundial 2026, el club cementero jugará en otra sede.

Cruz Azul Cambia de Estadio: ¿Dónde Jugará la Máquina contra Comunicaciones el 11 de Julio 2026?

Para enfrentar al Comunicaciones FC, la Máquina ha optado por jugar en el estadio de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, ubicado en Hidalgo. Además de que fue su cuna, se trata de que la afición de esa entidad cementera disfrute este encuentro que tiene un significado especial.

Cruz Azul jugará contra el club guatemalteco porque fue el primer rival internacional de su historia: en septiembre de 1969 se enfrentaron en la Liga de Campeones de la Concacaf. La Máquina se impuso con global de 1-0 para quedarse con el trofeo.

Hay que señalar que el entrenador del Comunicaciones FC es un viejo conocido de la afición mexicana: Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, quien jugó en la Liga MX con el Morelia, América y Atlético Celaya.

Por lo que respecta a la Liga MX, la Maquina Celeste arrancará el Torneo Apertura 2026 como visitante: el viernes 17 de julio enfrentará al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. Luego, en la jornada 2, recibirá en el Estadio Banorte al Puebla.

Con información de N+