¿Dónde Ver el Partido de México vs Inglaterra en Monterrey? Habilitan Nuevos Espacios

Ante la gran afluencia de aficionados que se registró en la Macroplaza, el Parque Fundidora y el Parque del Agua durante la transmisión del partido de México el pasado 30 de junio, se habilitarán nuevo espacios para el próximo juego, los octavos de final del Mundial 2026, contra Inglaterra.

Para evitar aglomeraciones, se aumentará la capacidad de 50 mil a 100 mil personas con la habilitación de nuevas pantallas en distintos puntos de la Macroplaza de Monterrey y se limitará el cupo de personas para el Fan Festival en el Parque Fundidora.

¿Cuáles son los nuevos puntos para ver el partido de México vs Inglaterra en la Macroplaza?

Son cinco puntos de la Macroplaza de Monterrey donde estarán ubicadas las pantallas con la transmisión del partido de México vs Inglaterra el próximo domingo 5 de julio:

Explanada de los Héroes

Museo de Historia

LAB Nuevo León (detrás del Palacio de Gobierno)

Plaza Gastronómica

También se planea habilitar puntos para la transmisión del los octavos de final del Mundial 2026 alrededor del Teatro de la Ciudad. Con esto se contempla pasar de una capacidad de 50 mil a 100 mil personas.

Cierre de puertas del Fan Festival

Además, las autoridades estatales anunciaron que el Fan Festival en el Parque Fundidora cerrará sus puertas a las 15:30 horas, debido a que se espera que alcance su máxima capacidad desde temprana hora, a pesar de que el partido esta programado para las 18:00 horas.

Ante las acciones registradas en el partido pasado, que dejaron daños en el Parque Fundidora, las autoridades advirtieron que habrá sanciones y detenciones para los aficionados que ingresen de manera ilegal y causen afectaciones, como ocurrió el pasado 30 de junio.

También se espera que se habiliten puntos de transmisión para ver el juego en algunos estadios y en espacios de los distintos municipios, así como en sus plazas principales; sin embargo, hasta el momento no han confirmado si se hará.

SHH