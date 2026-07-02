¿Dónde Ver el Partido de México vs Inglaterra en Monterrey? Habilitan Nuevos Espacios

Para evitar aglomeraciones, serán habilitados nuevos puntos con pantallas para la transmisión del partido de México vs Inglaterra en la ciudad de Monterrey

Aficionados Celebran el Triunfo de la Selección Mexicana en MonterreyFoto: N+

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¡Nuevos puntos en Monterrey para ver México vs Inglaterra! Se habilitan espacios para 100 mil personas en la Macroplaza. Conoce dónde estarán las pantallas y evita aglomeraciones.

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