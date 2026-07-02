Suspenden Servicio de la L4 de Mi Tren y Macro Calzada en Miravalle Debido a Inundaciones

Fue suspendido el servicio de la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara y Macro Calzada en Miravalle debido a la lluvia de este 2 de julio

Tren Ligero de GuadalajaraFoto: N+

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Inundaciones en Guadalajara: Suspenden servicio de la Línea 4 del Tren Ligero y Macro Calzada. Busca rutas alternativas para tu seguridad.

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