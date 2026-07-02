Suspenden Servicio de la L4 de Mi Tren y Macro Calzada en Miravalle Debido a Inundaciones

El Siteur informó que la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara suspendió el servicio debido al alto nivel del agua ocasionado por la fuerte lluvia de este jueves.

Asimismo, la Secretaría de Transporte de Jalisco informó que el servicio de Macro Calzada en Miravalle fue suspendido debido a inundaciones en Gobernador Curiel y la calle Artes Plásticas, la Ruta Express y Parador.

Por lo anterior, las autoridades recomendaron anticipar los traslados o buscar rutas alternativas para evitar contratiempos o riesgos de cualquier tipo ante las inundaciones.

¿Qué rutas alternas hay?

De acuerdo con el Siteur, se implementó un servicio provisional de Tlajomulco Centro y Jalisco 200 Años para mantener la movilidad. Mientras que el personal operativo y técnico atienden la situación.

Permanecen cerrados los pasos a desnivel del Iteso, Periférico y Avenida López Mateos

Cabe señalar que a las 3:00 de la tarde se registró una intensa tormenta que afectó especialmente el sur de Tlaquepaque y Tlajomulco. La precipitación causó el cierre de los pasos a desnivel del Iteso, Periférico y la Av. López Mateos.

El agua logró alcanzar niveles considerables en Periférico Sur y 8 de Julio, en Tlaquepaque, donde la corriente arrastró varios automóviles.