Advierte Parque Fundidora Sanciones por Ingresos Ilegales y Daños en Fan Festival en Monterrey

Luego de que el pasado martes 30 de junio se registraran diversos daños en las instalaciones del Parque Fundidora, este sitio ha colocado diversas señalética en las cuales mencionan que las personas que sean sorprendidas realizando estas acciones o ingresando de manera ilegal, serán remitidas a las autoridades correspondientes.

Esta medida se ha tomado luego de que durante la proyección del partido entre la selección de futbol de México y Ecuador, la situación se saliera de control. Ante el furor de este evento, miles de personas intentaron ingresar al Parque Fundidora pese a que organizadores de esta proyección hayan avisado que la capacidad de asistentes ya había llegado a su capacidad máxima, por la que las puertas del Parque Fundidora serían cerradas.

Al intentar ingresar a este festival deportivo, cientos de personas derribaron puertas y vallas metálicas, lo que dejó al menos a un hombre lesionado y diversos daños en este punto turístico. En videos difundidos en redes sociales, se pudo observar como cientos de jóvenes ingresaron a este recinto brincando por encima de algunas rejas, acción que se considera un acto ilegal.

¿Qué medidas tomará el Parque Fundidora ante daños e ingresos sin permisos?

Fue durante la mañana de este jueves 2 de julio cuando a los alrededores del Parque Fundidora se pudieron observar varios carteles de color rojo, en los cuales mencionaron que se aplicarán algunas sanciones a los ciudadanos que sean sorprendidos realizando diversos actos en contra de las instalaciones de este punto.

El Parque Fundidora explicó en estos carteles que todas las personas que ingresen sin permisos a sus instalaciones, serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes por cometer el delito de allanamiento en propiedad privada. Además, este punto turístico explicó que la zona será videograbada, por lo que todos los actos que se realicen serán captados.