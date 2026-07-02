Advierte Parque Fundidora Sanciones por Ingresos Ilegales y Daños en Fan Festival en Monterrey

Luego de que se registraran varios daños e ingresos ilegales al Parque Fundidora durante un evento deportivo, autoridades reforzaron sanciones contra las personas que cometan estos delitos

Aplicarán saciones en Fan FestivalFoto: N+

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Tras el caos en el Fan Festival, Parque Fundidora anuncia sanciones por ingresos ilegales y daños. Las instalaciones ahora estarán videograbadas. ¿Qué opinas de estas medidas?

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