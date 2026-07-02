Vecinos Detienen a Conductor que Intentó Huir tras Arrollar a Mujer en Piedras Negras

Movilización de cuerpos de emergencia y autoridades se registró durante la noche del 1 de julio luego del reporte de una mujer lesionada por atropellamiento en el cruce de las calles Sierra de la Glorita y Santiago Riddle, en la colonia Hacienda en Piedras Negras.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer caminaba por el sector cuando fue embestida por una camioneta, conducida por un hombre de aproximadamente 58 años.

Tras el accidente, el conductor presuntamente intentó darse a la fuga; sin embargo, vecinos del lugar lograron detenerlo al quitarle las llaves del vehículo hasta la llegada de las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a la lesionada y posteriormente la trasladaron al Hospital General Salvador Chavarría para su valoración médica.

Mientras que el responsable fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Motociclista atropella a niña en colonia Independencia en Parras

Otro accidente vial se registró cuando un motociclista atropelló a una niña de tres años que se encontraba en la calle de la colonia Independencia, en Parras de la Fuente. El siniestro fue captado por cámaras de seguridad

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Luego de los hechos, elementos de la Policía Municipal y de Tránsito iniciaron las investigaciones para localizar al conductor, quien se retiró del lugar. Asimismo, las autoridades abrieron una carpeta de investigación para las responsabilidades deslindar responsabilidades.