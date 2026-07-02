Vecinos Detienen a Conductor que Intentó Huir tras Arrollar a Mujer en Piedras Negras

Vecinos de la Colonia Hacienda detuvieron a un conductor que intentó huir luego de arrollar a una mujer en Piedras Negras.

Vecinos Detienen a Conductor que Intentó Huir tras Arrollar a Mujer en Piedras NegrasFoto: N+

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Impactante en Piedras Negras: un conductor arrolla a una mujer y vecinos logran detenerlo. Conoce los detalles de este suceso.

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