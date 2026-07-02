Empleado Muere tras Caer Dentro de Tolva en Empresa de Nutrientes en Apodaca, Nuevo León

Un accidente laboral dejó a un empleado sin vida al interior de una empresa ubicada sobre el Camino al Milagro

Muere hombre en accidente laboralFoto: PCNL

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Tragedia en Apodaca: un empleado muere tras caer en una tolva en una empresa de nutrientes. Autoridades investigan el accidente laboral. Más detalles pronto.

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