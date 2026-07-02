Empleado Muere tras Caer Dentro de Tolva en Empresa de Nutrientes en Apodaca, Nuevo León

Un accidente laboral dejó a un empleado sin vida al interior de una empresa de nutrientes ubicada sobre el Camino al Milagro, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Fueron elementos de rescate quienes recibieron este reporte durante la tarde de este jueves 2 de julio.

Este deceso habría ocurrido cuando una persona que se encontraba laborando al interior de esta empresa, cayó por accidente al interior de una tolva. Al percartarse de lo ocurrido, compañeros del fallecido de inmediato solicitaron el apoyo de rescatistas para tratar de ayudarlo.

A este sitio hicieron presencia elementos de Protección Civil de Nuevo León (PCNL), quienes de inmediato comenzaron con las maniobras necesarias para rescatar al sujeto. Luego de realizarle algunos procedimientos médicos, los rescatistas confirmaron que el empleado ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato acordaron el sitio para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Resguardan empresa tras muerte de empleado

Hasta el momento se desconoce que actividad se encontraba realizando el hombre fallecido, por lo que rescatistas ya comenzaron a supervisar esta área para poder identificar la razón por la cual surgió esta caída. Se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más datos sobre este accidente laboral, así como la identidad de la víctima.

El lugar continúa resguardado por rescatistas ante la espera de la llegada de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como de peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP). Las actividades dentro de esta empresa fueron suspendidas mientras que los cuerpos de seguridad y rescate realizan los trabajos correspondientes.