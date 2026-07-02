Persecución Termina con Motociclistas Lesionados tras Chocar contra un Automóvil en Monterrey

Dos jóvenes que viajaban en motocicleta resultaron lesionados luego de intentar escapar de elementos de Fuerza Civil y estrellarse contra un automóvil en la colonia La Esperanza en Monterrey

Dos jóvenes que viajaban en motocicleta resultaron lesionados luego de intentar escapar de elementos de Fuerza CivilFoto: N+

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Persecución en Monterrey termina en choque: motociclistas ignoran a la policía y se accidentan en La Esperanza.

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