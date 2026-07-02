Persecución Termina con Motociclistas Lesionados tras Chocar contra un Automóvil en Monterrey

Una persecución protagonizada por elementos de Fuerza Civil y dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta terminó en un accidente vial la tarde de este jueves que dejó a los motociclistas lesionados en la zona norte del municipio de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Benitre y la calle La Esperanza, en la colonia La Esperanza, luego de que los elementos de la Policía Estatal les marcaran el alto a los ocupantes de la motocicleta.

Jóvenes ignoraron el alto de los policías

De acuerdo con la información proporcionada, los jóvenes hicieron caso omiso a la indicación de los oficiales y emprendieron la huida, por lo que comenzó una persecución por diversas calles del sector.

Al llegar al cruce antes mencionado, los motociclistas terminaron impactándose contra un automóvil de color gris que en ese momento era conducido por una mujer que circulaba por la zona.

Tras el fuerte choque, ambos jóvenes quedaron tendidos sobre el pavimento con diversos golpes en el cuerpo, mientras que la conductora del vehículo permaneció en el lugar de los hechos.

Luego del accidente, los elementos de Fuerza Civil solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio para brindar atención médica a los involucrados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Menores de Edad Chocan Tras Negarse a Instrucción de Fuerza Civil en Monterrey

Minutos después arribó una unidad de la Cruz Roja Metropolitana, cuyos paramédicos revisaron a los dos jóvenes lesionados. Sin embargo, tras ser valorados en el sitio, ambos decidieron no ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Las lesiones que presentaban fueron atendidas únicamente en el lugar del percance. Tras el accidente, el área fue acordonada por las autoridades para facilitar las labores correspondientes y evitar riesgos para los automovilistas que transitaban por el sector.

Al sitio también acudieron elementos de Tránsito y Vialidad de Monterrey, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar la circulación y llevar a cabo el levantamiento de la información correspondiente.

Asimismo, representantes de las compañías aseguradoras acudieron al lugar con el propósito de deslindar responsabilidades por los daños ocasionados durante el choque.

Finalmente, las autoridades señalaron que ahora los jóvenes deberán responder por no atender el llamado de los elementos de Fuerza Civil, luego de que intentarán escapar y la persecución concluyera con el accidente registrado en la colonia La Esperanza, en la zona norte del municipio de Monterrey.

Con información de Alejandro Rodríguez / Noticias N+

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