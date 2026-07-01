Hombre Queda Inconsciente Tras Presuntamente Caerle un Portón en Accesos a Parque Fundidora

Un hombre quedó inconsciente la tarde de este martes luego de que presuntamente le cayera encima un portón en uno de los accesos a Parque Fundidora.

Asistentes parque fundidoraFoto: Raymundo Elizalde

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Un portón hiere a un hombre en medio de la multitud. Fuerza Civil controla la situación.

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