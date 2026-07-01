Hombre Queda Inconsciente Tras Presuntamente Caerle un Portón en Accesos a Parque Fundidora

Un hombre resultó inconsciente la tarde de este martes 30 de junio tras un incidente ocurrido en uno de los accesos a Parque Fundidora, donde miles de aficionados se concentraron para ingresar y ver el partido México vs Ecuador.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el hombre habría resultado lesionado luego de que un portón presuntamente le cayera encima durante los momentos de aglomeración registrados en los accesos al parque.

Al sitio acudieron elementos de Fuerza Civil, quienes resguardaron el área para permitir la atención de la persona afectada y controlar la situación entre los asistentes.

Se registra alta afluencia de personas

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad del lesionado ni sobre su estado de salud, por lo que se espera que en las próximas horas se emita información oficial respecto a este hecho.

El incidente ocurre en medio de la alta afluencia de personas registrada durante la jornada, la cual provocó saturación en los accesos e incluso el ingreso irregular de algunos asistentes, situación que quedó evidenciada en diversos videos difundidos en redes sociales.

Las autoridades mantienen presencia en el lugar mientras continúan las labores de seguridad y atención, además de exhortar a la ciudadanía a seguir las indicaciones del personal desplegado en la zona para evitar nuevos incidentes.