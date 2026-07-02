Detienen a Gabriel "N" por Uso Ilegal de Instalaciones de Tránsito Aéreo en Veracruz

FGR informó la vinculación de Gabriel “N” señalado por presunta responsabilidad del delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo ocurrido en Otatitlán, Veracruz.

Gabriel “N” enfrenta cargos por uso ilegal de instalaciones aéreas en Veracruz.Foto: FGR

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FGR vincula a Gabriel 'N' por delito aéreo en Veracruz. Seis avionetas y un inmueble asegurados. Conoce la historia completa.

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