Detienen a Gabriel "N" por Uso Ilegal de Instalaciones de Tránsito Aéreo en Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer Gabriel “N” fue llevado a proceso por la probable responsabilidad del delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo.

Fue detenido durante un operativo de cateo realizado en febrero de este año en un inmueble ubicado en el municipio de Otatitlán, Veracruz.

El inmueble y seis aeronaves fueron aseguradas luego de detectar conductas operativas sin contar con permisos de la agencia federal de aviación. Los siguientes cuatro meses serán para el cierre de la investigación complementaria.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. FGR Asegura Seis Avionetas y Un Inmueble tras Cateo en Otatitlán, Veracruz

Fue el pasado 6 de Febrero que la Fiscalía General de la República aseguro seis avionetas y un inmueble. Se dio a conocer que una de ellas estaba semidesmantelada, así como un fuselaje sin hélices, sin motor y sin tren de aterrizaje.

El aseguramiento ocurrió al realizar un cateo a un costado de la carretera Cosamaloapan–Papaloapan en la cuenca del Papaloapan en la entidad veracruzana.El tramo está comprendido entre las comunidades de la isleta y la Carmela, municipio de Otatitlán, Veracruz.

Las autoridades iniciaron la carpeta de investigación debido a la probable comisión del delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo. Fue mediante una llamada anónima fue denunciado que en ese lugar lo utilizaban para aterrizar y despegar avionetas.

Otros cateos realizados por autoridades en Veracruz

La noche del miércoles 1 de julio se realizaron, al menos, cinco cateos en la conurbación Veracruz-Boca del Río. En Veracruz, las colonias Reserva Tarimoya Uno y Pocitos y Rivera, fueron escenarios de operativos donde arribaron elementos de la Fiscalía del Estado, Policía Estatal y Secretaría de Marina.

En Boca del Río, se realizaron dos cateos en la colonia Adalberto Tejeda, donde los efectivos cerraron vialidades para las diligencias correspondientes a la acción legal.

Un cateo más se realizó en la colonia Graciano Sánchez en Boca del Río, no se informó el origen de la orden ni los resultados de la acción. al finalizar el operativo, reporteros fueron agredidos presuntamente por habitantes de la zona impidiendo el cumplimiento de su labor de cobertura.