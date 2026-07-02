Caso Roxana Guzmán: Cae Javier Iván “N”, Alias 'Delta 1' en Coatzacoalcos, Veracruz

Javier Iván 'N', alias Delta 1, fue detenido en Coatzacoalcos por su presunta participación en la privación de la libertad de la periodista Roxana 'N'.

Caso Periodista Roxana Guzmán: Cae Javier Iván “N”, Alias 'Delta 1' en Coatzacoalcos, VeracruzFoto: N+

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Javier Iván 'Delta 1', supuesto líder de Grupo Sombra, detenido en Coatzacoalcos por el caso de Roxana Guzmán. La investigación sigue en curso. Descubre más.

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