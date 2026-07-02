Caso Roxana Guzmán: Cae Javier Iván “N”, Alias 'Delta 1' en Coatzacoalcos, Veracruz

Durante el transcurso de este jueves dos de julio se dio a conocer la detención de una persona en la zona sur de la entidad veracruzana, quien presuntamente estaría relacionada con la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán el pasado dos de junio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Continúan Diligencias de Búsqueda de la Periodista Roxana Berenice en Ixhuatlán del Sureste

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, se trata de Javier Iván “N”, alias Delta 1, quien se presume sería el jefe de la operativa de Grupo Sombra. Según lo informado, la detención se registró en la colonia Santa Rosa de la ciudad de Coatzacoalcos por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los datos emitidos en dicho boletín indican que el detenido presuntamente estaría relacionado con la privación de la libertad de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ya que se le atribuye su presunta responsabilidad como uno de los autores materiales de los hechos registrados el pasado mes de junio en el municipio de Nanchital.

Fuentes extraoficiales refieren que Delta 1 está siendo investigado y fue detenido tras la captura de José del Carmen “N”, alias Delta 7, en días pasados en el municipio de Moloacán.

Detienen a policías por su presunta relación en el caso de la periodista Roxana Guzmán, al sur de Veracruz

Cabe recordar que, derivado de la detención anterior, también fue localizado un rancho en el municipio de Ixhuatlán del Sureste, donde sería punto para dicho grupo delictivo. En este contexto, fueron detenidos cuatro policías municipales del municipio anteriormente mencionado.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce si los elementos detenidos tendrían relación con el caso de la periodista privada de la libertad al sur de la entidad veracruzana. La Fiscalía de Veracruz informó que continúa con las labores de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en Nanchital el pasado dos de junio del año en curso.