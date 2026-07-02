Inglaterra Ya Tiene Sede de Entrenamiento en México; Club de Liga MX Prestará sus Instalaciones

La selección de Inglaterra se enfrentará a México en los Octavos de Final del Mundial 2026 y ya eligió su sede de entrenamiento para preparar ese partido

Jude Bellingham y Harry Kane, de la seleeción de Inglaterra, en un entrenamiento durante el Mundial 2026Foto: Getty Images
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