Inglaterra Ya Tiene Sede de Entrenamiento en México; Club de Liga MX Prestará sus Instalaciones

Inglaterra jugará en México por primera vez desde aquella histórica derrota ante Argentina en el Mundial de 1986, cuando Diego Armando Maradona anotó los dos goles más recordados de aquel año: 'La Mano de Dios' y 'El Gol del Siglo'. Ahora, 40 años después, la selección inglesa volverá al Coloso de Santa Úrsula para jugar nuevamente una fase de eliminación directa, pero esta vez lo hará ante uno de los anfitriones de esta Copa del Mundo: México.

El combinado británico batalló más de lo esperado para sellar su boleto a los Octavos de Final del torneo, pues tuvo que venir de atrás para imponerse a la República Democrática del Congo. Su premio será enfrentar a un equipo Tricolor que marcha con paso perfecto en los primeros cuatro juegos de este Mundial, en el cual el Estadio Sede Ciudad de México se ha convertido en su gran fortaleza.

Pensando en ello, la selección de Inglaterra ya ha definido cuál será su base de entrenamiento para afrontar este compromiso ante la escuadra mexicana. Aquí te decimos en dónde va a entrenar el equipo de 'Los Tres Leones'.

¿En dónde entrenará Inglaterra para el partido vs México?

Este jueves 2 de julio el presidente del Club Universidad Nacional, Luis Rául González, reveló que el equipo universitario prestará sus instalaciones al equipo nacional de Inglaterra para que puedan entrenar de cara al duelo ante la Selección Mexicana.

"Efectivamente entrenará aquí la selección inglesa (...) De acuerdo al nivel de mantenimiento que tienen nuestras canchas, pues fue seleccionada y efectivamente se confirma", fueron las palabras del directivo auriazul en una conferencia de prensa efectuada esta mañana.

El partido México vs Inglaterra, correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026, se jugará este domingo 5 de julio en el Estadio Sede Ciudad de México, a las 18:00 horas (tiempo local).