Habilitan Centro de Acopio en Ciudad Victoria en Apoyo a Damnificados por Sismos en Venezuela

Ante la emergencia humanitaria provocada por los sismos registrados en Venezuela, el Sistema DIF Tamaulipas habilitó un centro de acopio para reunir ayuda que será enviada a las familias afectadas.

La colecta se llevará a cabo del 1 al 8 de julio, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en las oficinas centrales del organismo, ubicadas en Calzada General Luis Caballero número 297, colonia Tamatán, en Ciudad Victoria.

¿Qué Tipo de Alimento se Puede Donar para los Afectados por los Sismos en Venezuela?

Las autoridades informaron que se recibirán principalmente alimentos enlatados, artículos de higiene personal y productos de limpieza para el hogar, con el objetivo de apoyar a las personas que enfrentan las consecuencias de los recientes movimientos telúricos.

A través de esta campaña, se hizo un llamado a la población tamaulipeca a sumarse con donativos que contribuyan a atender las necesidades más urgentes de las familias damnificadas.

El centro de acopio permanecerá abierto durante la primera semana de julio, periodo en el que se espera reunir la mayor cantidad posible de insumos para enviarlos a las zonas afectadas en Venezuela.