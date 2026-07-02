Habilitan Centro de Acopio en Ciudad Victoria en Apoyo a Damnificados por Sismos en Venezuela

Abren centro de acopio en Tamaulipas para apoyar a las familias afectadas por los sismos en Venezuela.

Habilitan Centro de Acopio en Ciudad VictoriaFoto: DIF Tamaulipas

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¿Sabías que puedes ayudar a los damnificados por los sismos en Venezuela? El centro de acopio en Tamaulipas recibe donaciones de alimentos y productos de limpieza.

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