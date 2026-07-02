Video del Momento del Rescate de Sarita, Perra Atrapada por Terremotos en Venezuela

Personal del agrupamiento de ayuda humanitaria “Yumare” de México rescata con vida a un can que estaba bajo los escombros en Venezuela

Rescate de una perrita durante labores en Venezuela tras terremotos del 24 de junio 2026. Foto: DefensaRescate de una perrita durante labores en Venezuela tras terremotos del 24 de junio 2026. Foto: Defensa

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Impactante rescate en Venezuela: Sarita, una perrita atrapada por terremotos, es salvada por el Ejército Mexicano. La esperanza renace entre los escombros. Conoce la historia completa.

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