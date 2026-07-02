Video del Momento del Rescate de Sarita, Perra Atrapada por Terremotos en Venezuela

Una célula de especialistas del Ejército Mexicano rescató con vida a Sarita, una perrita que se encontraba atrapada bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela, tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio de 2026.

El rescate ocurrió la tarde del 1 de julio, como parte de las actividades de búsqueda y rescate que realiza el agrupamiento de ayuda humanitaria “Yumare” de México en territorio venezolano.

Los especialistas del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano localizó al can bajo escombros en el municipio de Vargas.

Así fue el rescate de Sara

De acuerdo con las autoridades, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional se encontraba realizando tareas de búsqueda y localización de personas, cuando se acercó un civil.

El hombre les dijo que mientras buscaba a su hija posible víctima del desastre, escuchó ruido entre los escombros de un inmueble colapsado.

Ante ello, soldados y guardias nacionales mexicanos se trasladaron de inmediato al sitio.

También acudió el binomio canófilo integrado por la soldado de la GN Tonantzin Arroyo Sarmiento y la perra rescatista Kai, quienes localizaron a Sarita.

Después de trabajos de corte y remoción de escombros, el sargento Julio Cesar Castro Díaz llevó a cabo la extracción de la perra, que fue recuperada con vida.

Integrantes del agrupamiento de ayuda humanitaria “Yumare”, del Ejército Mexicano, rescataron con vida a un perro que se encontraba atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela.



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Esperanza en la zona

La perrita de nombre Sara, que ahora los rescatistas llaman de cariño Sarita, fue entregada a su dueño.

El señor rompió en llanto y manifestó que ese hecho le daba esperanza de encontrar a su hija.

Por ello, los trabajos de búsqueda y rescate continúan en el área donde se logró rescatar al can, para la localización de personas que se encuentren al interior de la edificación derrumbada.

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SPB