Video del Momento Exacto en que Niño Atropella a Monjes: Reportan 9 Muertos

Muestran video del fatal accidente que dejó saldo de nueve muertos y más de 20 heridos

Vehículo dañado tras ser estrellado por un niño de 11 años contra un grupo de monjes budistas en Tailandia. Foto: Handout vía ReutersVehículo dañado tras ser estrellado por un niño de 11 años contra un grupo de monjes budistas en Tailandia. Foto: Handout vía Reuters

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Tragedia en Tailandia: niño de 11 años arrolla a monjes budistas. La seguridad vial en el país está bajo escrutinio. Descubre más.

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