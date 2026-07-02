Video del Momento Exacto en que Niño Atropella a Monjes: Reportan 9 Muertos

Cámaras de video captaron el momento exacto en que un niño de 11 años embistió con una camioneta a un grupo de monjes budistas en Tailandia, 9 de los cuales murieron y más de 20 resultaron lesionados.

De acuerdo con la policía, los hechos ocurrieron durante un peregrinaje que realizaban 35 monjes y cinco seguidores laicos junto a la carretera en la provincia noroccidental de Mukdahan.

Niño conducía camioneta de sus padres

Sobre la persona que arrolló a las personas, el comandante de la policía provincial, Pairoj Thaiphutsa, dijo:

"El sospechoso es un niño. El vehículo fue llevado a una evaluación forense para determinar la causa" del accidente.

"Pedimos a los padres del niño que vinieran para determinar quién es responsable del cuidado del menor, para avanzar con el proceso legal", apuntó.

De acuerdo con la policía, el niño tomó sin permiso la camioneta de sus padres y perdió el control del vehículo, chocando contra los monjes.

Prayut Ruanthongkam, jefe de la policía de la ciudad de Mukdahan, dijo a la agencia AFP que el niño tiene 11 años.

“La camioneta nos embistió a toda velocidad” | VIDEO

Un monje identificado como Phra Sompong narró lo sucedido en un video difundido por equipos locales de rescate.

"Vi a un niño acercarse al volante de una camioneta. En ese momento, yo estaba cantando 'Buddho, Buddho'", un mantra de meditación, contó.

"Luego, de repente, la camioneta nos embistió a toda velocidad (…) Por suerte, otro monje y yo logramos apartarnos a tiempo. Los nueve monjes que encabezaban la fila sobrevivieron, pero los demás, que fueron alcanzados por el vehículo, salieron despedidos por los aires", añadió.

An 11-year-old boy drove a pickup truck into a group of Buddhist monks in Thailand’s Mukdahan province, killing at least eight people. https://t.co/SqFnzasfJc pic.twitter.com/IwaWwr2eWR — Breaking911 (@Breaking911) July 2, 2026

Suman nueve muertos

Debido al fatal percance, cinco de los monjes murieron en el sitio y otros tres en el hospital. Mientras que la oficina provincial de Mukdahan anunció más tarde la muerte de un noveno monje.

Otros cuatro monjes se encuentran en estado crítico en el mismo hospital y diez presentan heridas graves.

Seguridad vial en Tailandia, con los peores registros

Cabe señalar que Tailandia figura entre los países con peores registros de seguridad vial del mundo.

Los accidentes de tránsito mortales son frecuentes y suelen estar asociados al exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y el insuficiente cumplimiento de las normas de circulación.

Con información de AFP

SPB