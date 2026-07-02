Canaco Estima Pérdidas de 25 Millones de Pesos por Intensas Lluvias en Aguascalientes

Tras las intensas precipitaciones, la Canaco advirtió que la infraestructura de Aguascalientes no está preparada para este tipo de fenómenos.

Persona con paraguasFoto: N+

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Aguascalientes enfrenta pérdidas por 25 millones de pesos tras intensas lluvias. Canaco pide apoyo para comercios afectados y mejora de infraestructura. ¿Qué negocios sufrieron más?

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