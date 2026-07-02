Canaco Estima Pérdidas de 25 Millones de Pesos por Intensas Lluvias en Aguascalientes

Las intensas lluvias en Aguascalientes ya han dejado afectaciones económicas. La Canaco estima pérdidas de hasta 25 millones de pesos y solicita apoyo para comercios afectados, así como la mejora de infraestructura pluvial de la ciudad.

La presidenta del organismo, Maricela Acosta, señaló que las afectaciones generadas por las intensas precipitaciones pluviales impactaron considerablemente al sector, piden a las autoridades destinar apoyos para resarcir daños.

“Pedirle al que esté afectado que se acerque a ver cómo le hacemos, a dónde lo canalizamos para ver cómo le pueden ayudar, con algún crédito o con algún apoyo porque si hubo afectaciones”, agregó Maricela Acosta.

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¿Qué comercios resultaron con más afectaciones?

Los comercios más afectados son:

Papelerías

Abarrotes

Ferreterías

Restaurantes

Misceláneas

Si bien, Canaco reconoció que la lluvia cayó de manera inesperada hace unos días, la infraestructura de la ciudad no está preparada para tanta agua.

“Nuestra infraestructura ni vial ni edificios está preparada para la cantidad de lluvia que ha caído y entonces eso ha sido lo que ha colapsado”, señaló Maricela Acosta, presidenta de Canaco Aguascalientes.

Finalmente pidió a los negocios a asegurar mercancía e inmuebles para prevenir pérdidas. Cabe mencionar que en Aguascalientes es nula la cultura sobre protección con aseguradoras.