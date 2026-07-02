Camión Provoca Fuerte Accidente en la México–Querétaro; Embiste al Menos Cuatro Vehículos

Un camión cargado con cemento protagonizó un aparatoso accidente sobre la autopista México–Querétaro al impactar al menos cuatro vehículos, lo que provocó una intensa movilización.

Accidente Múltiple Colapsa la Circulación en la México–QuerétaroFoto: N+

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Fuerte accidente en Querétaro: camión impacta varios vehículos en la México–Querétaro. Protección Civil y Bomberos en acción. Sigue la información en desarrollo.

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