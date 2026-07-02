Camión Provoca Fuerte Accidente en la México–Querétaro; Embiste al Menos Cuatro Vehículos

Un camión cargado con varias toneladas de cemento se quedó sin frenos mientras circulaba sobre la autopista México–Querétaro, a la altura del Estadio Corregidora, lo que provocó un fuerte accidente múltiple al embestir al menos diez vehículos.

¿Cuál fue el saldo del percance?

De manera preliminar, las autoridades reportaron nueve personas lesionadas, una de ellas en estado grave, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad perdió el control cuando circulaba con dirección a Celaya, impactando a varios automóviles que se encontraban sobre la vialidad y ocasionando importantes afectaciones a la circulación.

Al lugar acudieron paramédicos, bomberos y cuerpos de rescate, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y realizaron maniobras para asegurar la zona.

Las autoridades implementaron un operativo para retirar las unidades involucradas y restablecer el tránsito, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.